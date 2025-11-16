Vergeten coupé op Marktplaats is één brok gekkigheid

Deze compleet vergeten coupé op Marktplaats zit vol met obscure features.

Er was eens een tijd dat je er als automerk vrijwel niet bij hoorde als je geen coupé in de aanbieding had. En dat ging vaak verder dan gewoon de achterdeuren van een sedan vast lassen. Een coupé was een auto voor de bestuurder, voor de persoon die zegt: praktisch gemak doet mij niet zo veel. Om die reden is het autotype dan ook min of meer aan het uitsterven.

Bijzondere coupés

In de jaren ’80 hadden de Japanners ook door dat een coupé geen gek idee is. De duit in het zakje van Subaru was een coupé die gebaseerd was op de ‘L-serie’, waaruit je de praktische modellen wellicht kent als Leone. De coupé heette plaatselijk Alcyone of Vortex, maar wij kennen hem als XT.

Er staat momenteel een Subaru XT Turbo uit 1986 op Marktplaats en als je een tijdcapsule wil naar de jaren ’80, kijk niet verder. De XT was toen, maar ook naar huidige maatstaven, een stronteigenwijze auto. Dat begint al bij het uiterlijk. Een wigvorm, bijgestaan door een spitse snuit met klapkoplampen. De voorkant doet wat denken aan de Honda Prelude van des tijds. Dat houdt vanaf de A-stijl snel op. Het ‘greenhouse’ van de XT lijkt bijna andersom te staan, met een hele steile achterruit en juist een totaal niet steile voorruit. Ook staat de auto achter veel hoger dan voor.

Een lekker zeeblauw kleurtje met zilveren two-tone maken het af, evenals die velgen. Je verzint het niet, een patroon met vierkanten gebruiken in een rond wiel om tot een soort bloemetje te komen.

Interieur

Wie dacht dat het interieur van de Subaru XT vervolgens is waar je tot rust komt, nee. Dat begint bij de stoelen: dikke, gebolsterde zetels met weer een blokjesmotief erin. Ze zijn gemaakt van het welbekende Japanse velours-achtige stofje waar het land zo’n beetje op draaide in de jaren ’80.

Op het dashboard wordt het pas echt bijzonder voor de Subaru XT. Het eerste wat in ons opkomt: Citroën. Want vele keuzes passen vrij letterlijk bij hoe krankzinnig het Franse merk was des tijds. Het stuurwiel is bijvoorbeeld tweespaaks, maar symmetrisch ingedeeld is zo saai. Vandaar dat de spaken de ring aanraken op drie en zes uur in een soort ‘pistoolvorm’. De schakelaars voor alle zaken die normaliter op een stengel zitten, vind je op een soort consoles achter het stuurwiel. De automaathendel is een forse, rechtopstaande hendel die je niet moet aanzien voor een mechanische handrem. Subaru noemde dit geïnspireerd op een vliegtuigcockpit, alsof het een Saab is.

Er is meer: check dat heerlijke, ‘wat-dachten-we-toen-dat-het-de-toekomst-was’ instrumentarium. Snelheid en toeren digitaal weergegeven in een wederom vliegtuig-achtig display. In de middenconsole vind je een paar extra features die je wellicht nodig hebt, waaronder instelbare pneumatische luchtvering met een vergelijkbare schakelaar als Citroën. En natuurlijk bediening voor het 4WD-systeem van Subaru, wat de XT uiteraard had.

Over de aandrijving van de Subaru XT gesproken: je had twee opties, uiteraard beide boxermotoren. De dikste optie is ons bespaard gebleven: de ER27 zescilinder met 150 pk. Omdat Porsches des tijds nog luchtgekoeld waren, was dit de eerste watergekoelde platte zescilinder ooit. Maar goed, wij kregen die niet, wel een 1.8 liter viercilinder turbo met 136 pk, de EA82. Een handbak met vijf versnellingen was mogelijk, de automaat had er slechts drie. Grappig genoeg heette de versie met viercilinder dus XT Turbo (want de ER27 had er geen), al ging het om de basismotor. Door de turbo ontliepen de twee elkaar qua vermogen echter weinig.

Kopen

De Subaru XT Turbo uit 1986 die we op Marktplaats vinden is origineel Nederlands en heeft dus eigenlijk qua motor de minst leuke keuzes: viercilinder automaat. Ondanks zijn leeftijd van 39 jaar is het een nette auto, waar maar 110.000 kilometer op staat. Het is lastig in te schatten voor wie zo’n auto als dit nou perfect is, want de tijd is ‘m een beetje vergeten. En als we eerlijk mogen zijn, wij ook.

Is het een klassieker in de dop? Was ‘ie te knotsgek? Heb je liever een BX? Je mag het allemaal zelf bepalen. Kopen kost je in ieder geval 14.950 euro.