Zo veel betaal je nog voor de fraaiste recente Renault (met V6!)

Strakke lijnen, smeuïge V6 voorin en het bewijs dat Renault echt nog wel fraaie auto’s kan pennen: het kan allemaal van jou zijn met deze occasion op Marktplaats.

De Fransen hebben zo hun eigen kijk op autodesign. Da’s niet altijd negatief bedoeld, maar de designtaal van Peugeot zo pak ‘m beet 20 jaar geleden was niet fantastisch. Ook Renault begon ietwat te experimenteren, zo lijkt het. Auto’s als de Clio III (helemaal na de facelift), Mégane III en Laguna III zijn echt niet uitgesproken lelijk, maar ‘prachtig’ is ook niet de juiste term. Het zijn van een ietwat ongemakkelijke liftback in plaats van een sedan hielp de Laguna berline ook niet echt. De estate is al een stuk meer te pruimen.

Renault Laguna Coupé

Toch zat Renault er ook niet heel ver vanaf. Er kwam namelijk nog een derde derivaat van de Laguna en als we terugkijken was die toch wel erg fraai. Misschien wel het mooiste product dat in recente jaren de fabriekspoorten van Renault verliet. Dat is natuurlijk de Renault Laguna Coupé. Het is in principe dezelfde auto als de andere Laguna’s, maar dan met een ander lijnenspel. Het front is iets spitser met een langere motorkap en de achterkant lijkt in vrijwel niks op de Laguna berline. Sterker nog: er wordt wel eens gegrapt dat de Mercedes E-Klasse Coupé zijn design leent van de Laguna, wat niet eens zo vergezocht is.

Het resultaat is een verrassend strakke coupé. Die ook nog eens uitgerust werd met leukere motoren dan de standaard Laguna. Waar die bleef steken op de gebruikelijke rits viercilinders (waarvan de 170 en 205 pk sterke benzine en 150, 175 en 180 pk sterke diesels ook in de Coupé konden liggen), bood de Coupé nog twee zescilinders als optie. De 235 pk sterke 3.0 V6 dCi en de welbekende ‘VQ35’ van Nissan: de 3.5 liter grote V6 bekend uit de 350Z die goed is voor 240 pk. Gaaf lijnenspel, Renault-comfort, dikke V6: wat wil je nog meer?

Interieur

Een interieur met cognackleurig lederen zetels? Ook dat kan de Renault Laguna Coupé bieden. Vier zetels om precies te zijn, al moet je niet té lang zijn om comfortabel op de achterbank te kunnen zitten. De rest van de cockpit is lekker des Renaults. De V6 was in Nederland enkel beschikbaar in de Initiale, dus alles wat Renault des tijds kon aanbieden zit er gewoon op. Geen summum van luxe, maar goed.

Kopen

De Renault Laguna Coupé blijft een bijzonder ding. Hij komt uit de tijd dat een coupé hebben totaal niet abnormaal was, maar dit was wel de laatste keer. Van de opvolger genaamd Talisman kwam nooit een coupé. Voor wie nét even dat beetje extra uit de normaal vrij belegen Laguna wil.

Dit zwarte exemplaar is de duurste van Marktplaats en moet 12.950 euro kosten. Toegegeven: da’s een flinke som geld, nieuw kostte deze Laguna nog geen 50 mille. Dan heb je wel eentje die eruit ziet alsof hij goed bijgehouden is met 136.096 kilometer op de klok. En zoals gezegd: dit is het plafond, de vloer zit een paar ruggen lager. Dan heb je wel een hele fraaie Renault te pakken. Dat wil je toch?