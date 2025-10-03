Er zijn bijzondere keuzes gemaakt op deze Phantom Coupé

Een stijlvol exterieur met een smaakgevoelig interieur, een combinatie die deze Rolls-Royce Phantom Coupé op Marktplaats bijzonder maakt.

Zoals je gisteren hebt kunnen zien is Rolls-Royce de minste niet als het aankomt op personalisatie. Zo lang je zakken maar diep genoeg zijn, uiteraard. Het nadeel van dit soort specificaties is dat je als eerste klant natuurlijk alle keuzes van de wereld hebt gehad, maar dat geldt niet voor de volgende eigenaar. Die heeft te accepteren wat jij des tijds mooi vond (en wellicht nu nog, maar smaken verschillen vaak).

Rolls-Royce Phantom Coupé

Zo vonden wij vandaag een Rolls-Royce Phantom Coupé van de vorige generatie. Logisch, want de Wraith en daarna Spectre hebben in het nieuwe tijdperk de coupé-rol op zich genomen. Toen de coupé van Rolls nog de Phantom was, was het een stijlvol ding. Het lijnenspel was, naar mijn mening, toch iets fraaier dan de aflopende ‘fastback’-lijn van de Wraith en Spectre. En als we toch bezig zijn met items die de tijd een beetje vergeten lijkt: die velgen en banden. Een soort putdeksels zoals alleen Rolls-Royce ze fraai kan krijgen en, jawel, white wall-banden. Het is niet per definitie de beste keuze, maar als één auto ermee weg komt is het de Rolls-Royce Phantom Coupé wel.

De Phantom Coupé biedt verder plaats aan vier personen maar wel met slechts twee deuren, die in tegengestelde richting open zwaaien. Sportiviteit moet je eigenlijk niet verwachten bij Rolls, ondanks een 453 pk sterke V12 voorin. En je krijgt natuurlijk de met de hand geverfde coach line, een contrasterende lijn op het plaatwerk die door de man met volgens Rolls de meest vaste hand ter wereld heeft. In dit geval in het oranje.

Oranje explosie

Mocht je nou denken “hè, bah, oranje”, dan ga je de rest van de Rolls-Royce Phantom Coupé niet leuk vinden. Onze nationale kleur is namelijk leidend in het interieur. En dan niet in de zin van, een paar oranje accenten, nee, er is een hele kudde oranje koeien gevild om tot dit interieur te komen. Sterker nog: het is eigenlijk zwart wat als contrasterend accent terug komt. Hoe veel is te veel? Deze Phantom speelt op zijn minst met de grenzen. Al dan niet door ze volledig te overschrijden.

Kopen

Voor de potentiële koper van deze Rolls-Royce Phantom Coupé is er nog een nadeel. Namelijk dat een Phantom te boek staat als koning afschrijving. Er zijn er toch een fors aantal van gebouwd, onderhoud kost een vermogen en ook het moeten accepteren van de keuzes van de vorige eigenaar speelt mee. Deze 53.748 kilometer ervaren Phantom Coupé uit 2014 is nog steeds aan de prijs.

Niet alleen was de coupé duurder in aanschaf, ze zijn ook zeldzamer. Daarnaast is dit een ‘Series II’, de facelift van de Phantom die de LED-strips als dagrijverlichting boven de ronde koplampen in de ban doet. In plaats daarvan krijg je rechthoekige units met de dagrijverlichting erin verwerkt. Zoals gezegd levert de 6.75 liter grote V12 in deze coupé 453 pk, maar het gaat natuurlijk om zijdezacht zweven.

En dat kan jij voor, hou je vast, 342.500 euro. Oei, dat bevestigt niet de clichés omtrent afschrijving die een Rolls meestal wel bevestigt. Zo’n coupé is toch een stukje specialer. En terecht, of knap jij af op de oranje explosie in het interieur?