Ook nieuwe Volkswagen Tiguan heeft een prijs!

Volkswagen onthulde de prijzen van de Passat al, nu is de Tiguan ook aan de beurt.

De Volkswagen Tiguan is een belangrijke auto voor het merk geweest. De eerste generatie had de gemakken van een Golf maar dan in een stoere koets. Vroeger mocht je dat gewoon leuk vinden, de eerste Skoda Yeti was immers ook een kek ding.

Nieuwe Volkswagen Tiguan

Niet dat de tweede generatie nou barslecht of lelijk was, maar het werd duidelijk dat het model nu ietsje beter ‘ingeburgerd’ is. Logisch, de SUV an sich is wat meer ingeburgerd en daardoor veelal voorspelbaar (lees: saai). Toch is het een segment dat je zeker niet links moet laten liggen en de derde generatie Tiguan zal in vele markten wederom belangrijk zijn voor VW. Tenminste, nu nog wel. De Tiguan is met zijn benzinemotoren natuurlijk eigenlijk veel te oud aan het worden.

Prijzen nieuwe Volkswagen Tiguan

Technisch deelt de derde Volkswagen Tiguan veel met de bijna tegelijk gepresenteerde Passat. Een auto waarvoor ook geldt dat hij het begin van het einde inluidt. Edoch, het is geen verrassing dat Volkswagen na het delen van de Passat-prijzen nu ook een prijskaart aan de Tiguan hangt. En het bedrag is… 46.990 euro. Slik.

Altijd hybride

Slik omdat de Tiguan vroegâh zo rond de 30.000 euro hing. De tweede generatie debuteerde met een basisversie die vanaf ergens tussen de 35 en 40 mille moest kosten. Dan had je voor 47.000 euro bijna een R-Line met de 2.0 TSI. De nieuwe generatie kost dat dus voor de basisversie die simpelweg ‘Tiguan’ heet. Daarboven zit nog de Life voor 49.990 euro en de R-Line Business voor 54.990 euro.

De basisversie krijgt enkel de 130 pk sterke 1.5 eTSI Mild Hybrid. Bij de Life heb je de keuze tussen die motor en de 150 pk sterke versie ervan, bij de R-Line Business is de eTSI de enige optie vooralsnog. Allemaal hybride dus en dat blijft ook zo. Er komen namelijk nog twee motoren: de 1.5 TSI eHybrid met 204 of 272 pk.

Het wordt een beetje een wirwar met welke uitvoering je nu met welke motor je kan krijgen, dus hier ter overzicht inclusief prijzen:

Tiguan

1.5 eTSI Mild Hybrid (130 pk) – 46.990 euro (direct te bestellen)

Tiguan Life

1.5 eTSI Mild Hybrid (130 pk) – 49.990 euro (direct te bestellen)

1.5 eTSI Mild Hybrid (150 pk) – 51.990 euro (direct te bestellen)

1.5 eHybrid PHEV (204 pk) – 50.990 euro (voorjaar 2024 te bestellen)

Tiguan R-Line Business

1.5 eTSI Mild Hybrid (150 pk) – 54.990 euro (direct te bestellen)

1.5 eHybrid PHEV (204 pk) – 53.990 euro (voorjaar 2024 te bestellen)

1.5 eHybrid PHEV (272 pk) – 55.990 euro (voorjaar 2024 te bestellen)

Wat opvalt: de PHEV-versies zijn goedkoper dan de Mild Hybrid versies met dezelfde uitrusting. Slechts 1.000 euro, maar dan nog. Dan is de upgrade naar een 204 pk sterke stekkerhybride ineens best het overwegen waard.

Concurrentie

Helaas mogen we stellen: de Tiguan is duur. Erg duur. Wij hebben namelijk even wat concurrenten erbij gepakt. Nou bungelt Volkswagen altijd een beetje tussen zijn normale en ‘premium’-rivalen in en voor het vergelijk hebben we merken als Audi en BMW even links laten liggen, dan ziet het er ongeveer zo uit. Let wel: qua uitrusting is de Tiguan natuurlijk completer dan veel van deze voorbeelden als standaard.

En de aankomende PHEV biedt niet veel beter nieuws:

Opel Grandland 1.6 Turbo PHEV 225 – 42.499 euro

Citroën C5 Aircross Plus PHEV 225 – 42.830 euro

Ford Kuga Titanium 2.5 PHEV – 42.995 euro

Kia Sportage DynamicLine 1.6 T-GDi PHEV – 45.195 euro

Hyundai Tucson Comfort 1.6 T-GDi PHEV – 46.495 euro

Volkswagen Tiguan Life 1.5 TSI eHybrid 204 – 50.990 euro

Wat we ten slotte niet onbenoemd willen laten is dat je momenteel een Volkswagen ID.4 kan kopen voor 47.810 euro. De volledig elektrische broer van de Tiguan is daarmee ietsje duurder dan de reguliere 130 pk sterke eTSI, maar een stuk goedkoper dan de goedkoopste PHEV. Je kan dus als je wil volledig elektrisch rijden voor hetzelfde geld.

De nieuwe Volkswagen Tiguan is vanaf heden te bestellen, de PHEV staat gepland voor het voorjaar van 2024.