Heet! Compleet nieuwe Volkswagen Tiguan gelekt

Onbewust bewust is de derde generatie van de Volkswagen Tiguan gelekt.

Dat eerste slaat op de manier waarop de auto is gelekt. De Duitse crossover werd namelijk zonder enige vorm van camouflage gesnapt in de hoofdstad van Slovenië. Ja, nogal wiedes dat er tenminste één persoon is die hier foto’s van gaat maken en op het web deelt.

Gesnapt in Ljubljana, Slovenië

Volkswagen was op dat moment bezig om promotiemateriaal te schieten van de auto. Dat is te zien aan de camerawagen naast de VW. Dat betreft overigens een Mercedes-Benz.

En zo is de derde generatie Volkswagen Tiguan op je beeldscherm te bewonderen. De tweede generatie was en is een populair model onder de Nederlandse automobilist. Wie shopt in deze categorie zal dan ook met gespitste oren uitkijken naar deze derde generatie.

De officiële onthulling is over een maandje. Maar voordat het zo ver is kun je in elk geval alvast kennismaken met het snoetje van de derde generatie Volkswagen Tiguan. De auto werd op beeld vastgelegd door Avtomanija. Voorlopig blijft het bij één gelekte pica.

De elektrische rijder mag voor een Volkswagen ID-model shoppen. Wie nog graag voortborduurt op benzine of diesel kan straks nog gewoon terecht bij de nieuwe Tiguan. Het model komt op een doorontwikkeling te staan van het inmiddels welbekende MQB-platform.

Aandrijflijn

Qua motoren is het ook een bekend recept. Verwacht een mild hybride 1.5 benzinemotor als instapper en een tweeliter voor wie wat meer peut wenst. De dieselrijder komt aan zijn trekken met een 2.0 TDI. Een derde mogelijkheid is er in vorm van een plug-in hybride.

Officiële maten

Eerder maakte Volkswagen zelf al bekend wat de maten gaan zijn van de derde generatie Tiguan. De auto groeit met 32 mm en is 4.551 mm lang. De wielbasis is met 2.681 mm hetzelfde als de tweede generatie. De crossover is 1.640 mm hoog en 1.939 mm breed.