De nieuwe Volkswagen Passat: zo duur is ‘ie

Ja dames en heren, de nieuwe Volkswagen Passat heeft een prijs.

Ford, Opel, Renault, Citroën, Toyota… allemaal geven ze er de brui aan in het D-segment. Zo niet Volkswagen. Zij geven het ooit zo succesvolle segment nog niet op en kwamen eerder dit jaar met de gloednieuwe Passat op de proppen. De sedan is helaas gesneuveld, maar we mogen blij zijn dat Volkswagen nog een ouderwetse stationwagen maakt.

De vijfde generatie Passat staat in maart pas bij de dealers, maar je kunt ‘m nu wel alvast bestellen. Dat betekent dat we ook de prijs van de nieuwe Passat weten. Je hebt ‘m vanaf €48.990. Ja, dat is een hoop geld, maar de vorige Passat Variant was er sinds 2021 ook niet voor minder dan 47 mille.

Voor het genoemde bedrag krijg je de Passat 1.5 eTSI. Net als de vorige 1.5 TSI levert deze 150 pk, maar hij is nu zuiniger dankzij mild hybrid-techniek. Naast de 1.5 eTSI is er ook een plug-in hybride, de 1.5 eHybrid. Deze levert 272 pk en is slechts €1.000 duurder. Je moet alleen tot maart wachten voordat je deze versie kunt bestellen.

Je krijgt standaard de naamloze uitvoering, met lullige 16 inch velgen en stoffen bekleding. Wel krijg je standaard een achteruitrijcamera, parkeersensoren, adaptive cruise control en climate controle met twee zones.

Wat de concurrentie betreft: is die er überhaupt nog wel? Jawel, Mazda, Peugeot en Volvo zijn nog actief in het D-segment, zo lang het duurt. En uit eigen huis heeft de Passat natuurlijk nog concurrentie van de Superb.

Skoda Superb Combi 1.5 TSI (150 pk): €40.990

Peugeot 508 SW HYbrid180 (180 pk): €46.650

Volkswagen Passat 1.5 eTSI (150 pk): €48.990

Mazda 6 SportBreak SkyActiv-G (165 pk): €49.840

Volvo V60 T6 AWD plug-in hybrid (350 pk): €56.595

Je verwacht het misschien niet, maar de nieuwe Volkswagen Passat is geen prijspakker. Met de Skoda Superb Combi heb je een aanzienlijk betere deal. In de nieuwe Passat heb je wél meer ruimte, dat moet gezegd worden. En vergeet niet: als je even wacht tot maart heb je voor 1.000 piek extra een versie met 272 pk.

Zelf een nieuwe Passat samenstellen? Dat kan in de configurator van Volkswagen!