Heet! Het is de nieuwe Volkswagen Tiguan [video]

Volkswagen heeft de derde generatie Tiguan voorgesteld.

De eerste Tiguan uit 2007 was niet moeders mooiste. Met de tweede generatie in 2016 deed Volkswagen een goede tweede poging en groeide het model uit tot een enorme hit. Ook onder leaserijdend Nederland. Met de derde generatie zet het merk de volgende stap.

De Volkswagen Tiguan is uitgegroeid tot het best verkochte model van de afgelopen jaren. In de laatste twee jaar zijn er maar liefst 1,2 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. In totaal is de Tiguan al 7,5 miljoen keer verkocht. Dat succesverhaal wil VW doorzetten met de derde generatie.

Exterieur

De Duitse autofabrikant heeft flink aan het uiterlijk gesleuteld en was daarmee niet bang om aan het succesvolle uiterlijk te zitten. Volkswagen heeft genoeg zelfvertrouwen dat ook deze derde generatie het gewoon goed gaat doen. Zeker opvallend is het exemplaar die Wouter aan je voorstelt, in het rood met een R-line pakket. In Nederland gaan we natuurlijk alleen maar grijze muizen zien..

Dat aangepaste uiterlijk pakt in elk geval goed uit voor de cW waarde van de crossover. De derde generatie brengt de cW waarde van 0,33 naar 0,28. Die verbetering is onder meer te danken aan de spiegels, die afkomstig zijn van de ID.4.

Opvallend aan het uiterlijk zijn de schouderlijnen van de auto, die wat meer uitgesproken zijn. Het sportschool effect zullen we maar zeggen. Ook de 20 inch wielen vallen op. Verder heeft de derde generatie Volkswagen Tiguan een doorlopende LED-balk achter. Wat we wel meer zien op moderne auto’s tegenwoordig.

De nieuwe Tiguan is 30 mm langer (4.539 mm) en 4 mm hoger (1.639 mm). De breedte (1.842 mm) en wielbasis (2.680 mm) is gelijk gebleven. Jullie willen allemaal weten hoe het zit met de bagageruimte. Je hebt 37 liter meer ruimte, tot 652 liter.

LEDs

Nu we het toch over verlichting hebben. Een primeur. De derde generatie Tiguan is de eerste MQB evo Volkswagen met het nieuwste IQ.LIGHT. Maar liefst 19.200 LED’s zijn weggewerkt in een HD-matrixmodule voor kraakhelder verlichting.

Interieur

Het interieur is lekker op de schop gegaan. De versnellingspook is verhuisd achter het stuurwiel, net als bij de nieuwe Volkswagen Passat. De bestuurder heeft een 10,25 inch scherm en in het midden zit een 12,9 inch display. Optioneel is het middelste scherm te upgraden naar 15 inch. Wat lekker groot is. Alsof dat nog niet genoeg is komt de Tiguan ook met een head-up display.

Motoren, accu en laden

Belangrijk voor de Nederlandse markt: hoe zit het met de zuinige aandrijflijnen? Een lagere CO2 uitstoot betekent immers minder BPM en daardoor een interessantere prijs. Er zijn twee plug-in hybrides en twee mild hybrides. Instapper is een 130 pk 1.5 eTSI mild hybrid en een 7-traps DSG. Daarboven zit dezelfde 1.5 maar dan met 150 pk.

De stekkers dan. Je hebt keuze uit een plug-in eHybrid met 204 pk of met 272 pk. In beide gevallen is de motor gekoppeld aan een 6-traps eDSG. De plug-in beschikt over een 19,7 kWh netto accu. Volkswagen communiceert een actieradius van 100 kilometer.

Sterke verbeteringen met betrekking tot het laden. De oude Tiguan PHEV kon maximaal 3,7 kW AC laden. De derde generatie Volkswagen Tiguan PHEV kan 11 kW AC laden of zelfs 50 kW DC snelladen. Nu is snelladen met een plug-in hybride niet super relevant en je gaat het zeker niet elke dag doen, maar het is fijn dat het kan.

Alle varianten van de Volkswagen Tiguan beschikken over voorwielaandrijving. Dat is voor nu. Het MQB evo-platform kan ook overweg met vierwielaandrijving, dus kijk niet gek op als dit later ook naar de nieuwe Tiguan komt.

Marktlancering

De derde generatie Volkswagen Tiguan verschijnt in het eerste kwartaal van 2024 op de markt. Meer informatie met betrekking tot prijzen en uitrustingen volgen in een later stadium.