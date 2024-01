Op deze datum komt de hypercar van Red Bull

De Hypercar van Red Bull belooft een waar huzarenstukje te worden. We weten nu ook dat hij al heel erg snel komt.

Als Formule 1-team is en blijft het aantrekkelijk om straatauto’s te maken. McLaren begon ooit met de ‘F1′ (gekke naam voor een niet-F1-auto, maar dat terzijde), bijvoorbeeld. Bij Ferrari was het nooit een geheim dat Enzo straatauto’s verkocht om de race-activiteiten te kunnen bekostigen.

Bij Red Bull waren ze ook lange tijd bezig met een ‘straatauto’. Dat was destijds nog in samenwerking met Aston Martin, toen nog een partner van het team uit Milton-Keynes. Maar nu blijkt dat Red Bull ook echt met zijn eigen auto op de proppen komt.

Publiek geheim

Nu was dat al een klein beetje publiek geheim. Naar het schijnt is het een van de lapmiddelen geweest om meesterdesigner Adrian Newey binnen te houden. Adrian wil graag ook supersportwagens ontwerpen, naast F1-auto’s en op deze manier kunnen ze het combineren. De komst van de auto is bevestigd door teambaas Christian Horner in een interview met Sky Sports.

De naam van de auto is ook al bekend: de Red Bull RB17. Bij de trouwe lezer en Formule 1-kenner (zoals @edge) zal dan direct een belletje gaan rinkelen. Er is namelijk nooit een Formule 1-auto met die naam geweest. Er was een RB16 (2020) en een RB16B (2021). In 2022 verscheen de RB18 en afgelopen jaar reed Max Verstappen alle records aan diggelen in de RB19. De RB17 mist dus nog.

Sportwagen Red Bull

De datum dat men de auto gaat introduceren is ook al bekend: 2024. Nu is dat een vrij breed begrip, die datum: dat kan nu zijn, of over 11 maanden.

De Red Bull RB17 zal een concurrent worden van de Aston Martin Valkyrie, die dus óók ontworpen is door Newey. Qua vermogen en gewicht zal het dichtbij de Formule 1-auto’s liggen. Zo wordt er gesproken over een max vermogen van 1.250 pk en een vermogen van 900 kg.

Ter referentie, een F1-auto is ietsje lichter, maar heeft ook wat minder vermogen. Uiteraard hoef je geen koopje te verwachten: de richtprijs is zo’n vijf miljoen. Hopelijk wordt ‘ie dan wel hoogstpersoonlijk door Verstappen of Pérez afgeleverd.