Mercedes-Benz E300e W214 – test en video

In de test van deze week, de W214, aka de Mercedes-Benz E-klasse.

Sommige auto’s definiëren hun segment en vormen dan vaak ook het hart van productgamma van de betreffende fabrikant. Mercedes-Benz bouwt al 75 jaar E-klasses en verkocht er meer dan 16 miljoen. Audi en BMW kijken met hun A6 en 5-serie heel nadrukkelijk naar de E, dat is de benchmark in de klasse.

Lekker strak apparaat

Géén gekke grote grilles of moeilijke vormen, de W214 generatie van de Mercedes-Benz E-klasse ziet er gewoon strak uit. De nieuwe E-klasse heeft de proporties van een ‘klassieke limousine’ met een korte overhang voor en een lange motorkap. Het greenhouse is verder naar achteren geplaatst, wat ook hint op achterwielaandrijving.

Een Black Panel oppervlak verbindt de grille met de koplampen. Standaard heeft de E-klasse led-koplampen, maar als optie is DIGITAL LIGHT leverbaar al dan niet met projectiefunctie. Een leuke gimmick is dat alle dagrijverlichtingsunits de vorm van een wenkbrauw hebben.

Voor de broodnodige uberholprestige is ook Mercedes-Benz gezwicht voor een verlichte grille. Bij de nieuwe E-Klasse wordt het rasterwerk omsnoerd door een led-stripje. Het is vast niet ieders smaak, maar opvallen doet het in ieder geval wel.

Motoren

Langzaam snoeien de Europese fabrikanten in het aanbod, maar bij Mercedes-Benz valt er nog wel wat te kiezen. Er zijn vier- en zescilinders uit de huidige modulaire motorenfamilie van Mercedes-Benz, FAME genaamd (Family of Modular Engines). Overigens is de helft van alle in Europa leverbare modellen een plug-in hybrid van de vierde generatie die in theorie zo’n 100 km ver komen op alleen elektropower.

Mocht je niet willen stekkeren, dan zijn er nog twee andere motoren in de prijslijst van de Mercedes-Benz E-klasse te vinden. De instapper is de E200 die een 204pk sterke 2.0 turbo-benzine motor heeft (7.4s naar de 100 en 240 km/u). Dieselen mag ook nog steeds bij Das Haus, de E220 CDI is er als achterwielaandrijver of met 4Matic en heeft 197 pk. Beide motoren zijn mildhybrids met een elektromotor die mee kan helpen met een gezonde 23 pk/ 205 Nm.

De twee zescilinders dragen de naam E450 of E450d. De diesel heeft 367 pk, de benzine versie 381 pk en bij beide motoren helpt een mildhybride elektromotor van 23 pk nog een handje mee.

Plug-in hybrides E300e en E400e

Er komen in eerste instantie twee plug-in hybride varianten. Beiden hebben ze een benzinemotor, maar Mercedes-Benz heeft al aangekondigd dat er ook nog diesel-PHEV’s komen. Na de test van de E300de van de vorige generatie waren best enthousiast. Die versie mag dus best terugkomen, hoewel de Nederlandse koper er niet heel warm voor zal lopen.

Beiden E-klasse benzine PHEV’s maken gebruik van een 1.999 cc grote viercilinder motor met turbo. In het geval van de E400e levert de tweeliter 252 pk en komt het systeemvermogen op 380 pk.

Voor de test kregen we een Mercedes-Benz E300e (W214) mee en die heeft een 204 pk en 320 Nm sterke verbrandingsmotor. De elektromotor levert 129 pk en maximaal 440 Nm aan koppel. De snelle rekenaars worden hier alsnog gefopt, want je mag deze cijfers niet zomaar bij elkaar optellen. Het systeemvermogen is 313 pk en het maximale koppel is 550 Nm.

Met dit soort cijfers is de vrij eenvoudige conclusie dan ook: het is voldoende, ruim voldoende. Iedereen die niet per se op zoek is naar een E-klasse AMG, zal zich niet bekocht voelen met één van deze E-klasse PHEV’s. Even for the record nog de prestatiecijfers: de E300e sprint in 6,4s naar de 100 en haalt 236 km/u. De E400e lijkt wat overbodig, maar die haalt wel 250 km/u en dat telt op de Duitse Autobahn nog steeds mee.

Een grote accu en dito range

Eindelijk worden de plug-in hybrids echt bruikbaar, ook bij Mercedes-Benz groeit de accucapaciteit met iedere modelgeneratie. De E300e en E400e hebben beiden een accu die 25,4 kWh groot is, om je een idee te geven: dat is groter dan van een eerste generatie Nissan Leaf.

Een helemaal volgeladen Mercedes is daarmee niet alleen de ultieme vrijheid, maar je kunt er ook 95-118 km volledig elektrisch mee afleggen. We kunnen hier weer de statistieken erbij pakken over de Europeaan die gemiddeld maar 30 km per dag aflegt, maar dat blijft een flauwe vergelijking. Het is wel zo dat je voor relatief veel mensen voor relatief van de ritten zo’n 100 km range (in de praktijk 70) voldoende zal zijn. De prestaties zijn volelektrisch wel wat minder, want de elektromotoren leveren 95 kW (129 pk).

Intens, interactief en intelligent

Deze tekst gaat eens een keer niet over de auteur, maar het zijn volgens Mercedes-Benz kenmerken van de entertainmentervaring. Waar is de tijd gebleven dat er niet eens standaard radio werd meegeleverd, maar soms wel de radiovoorbereiding (wat stekkers en een antenne).

Mercedes-Benz legt de lat qua interieurs wel weer hoog. De materialen zijn briljant en het infotainmentsysteem MB UX werkt echt prettig. Als je bij het MBUX Superscreen ook het optionele passagiersdisplay, dan vullen de schermen de hele breedte van de auto. Daarnaast is er een selfie- en videocamera (voor bijvoorbeeld webex), die overigens alleen maar stilstaand is te gebruiken.

Subliem comfort

Natuurlijk zijn er ook weer tig opties qua onderstellen, maar voor allemaal geldt: het comfort is subliem. Lange reizen, maar ook korte ritten met veel drempels; de E-klasse doet het alsof het niets is. Het soepele rijgedrag van de nieuwe E-Klasse is te danken aan de geleiding van de voorwielen door vier draagarmen per wiel. Bij de achteras zorgt een geoptimaliseerde en onafhankelijke multilink achterwielophanging met vijf draagarmen voor een uitstekende wielcontrole en een al even overtuigende rechtuitstabiliteit.

De mild hybrids hebben standaard stalen veren, maar echt genieten wordt het met AIRMATIC luchtvering met traploos verstelbare demping ADS+. Bestel dan ook direct de achterasbesturing mee die een stuurhoek van 4,5° heeft. Dit verkleint de draaicirkel tot 90 cm en maakt manoeuvreren met de toch forse E-klasse een stuk makkelijker.

Prijs en conclusie

Als ik je vertel dat nieuwprijzen in Nederland voor auto’s fors zijn opgelopen vertel ik je waarschijnlijk niets nieuws. En dat een Mercedes-Benz ook niet tot de prijspakkers hoort, is ook geen verassing. De E300e is er vanaf 71.704 euro, de AMG line kost 5 mille meer. Op de Mercedes-Benz E-klasse W214 uit de test zat ook nog het Premium Plus pakket van 11,5 mille en nog wat goodies: de totale schade kwam daarmee op ruim vierennegentigduizend euro.

Het is een hoop geld, maar ontegenzeggelijk krijg je er veel voor auto voor terug. En bij concurrentie is het allemaal nauwelijks goedkoper.