Max Verstappen wil niet eens winnen

Max Verstappen kan morgen zijn derde wereldtitel pakken. Daarna is er nog meer te winnen, maar dat wil hij helemaal niet.

Wat is het probleem van Johan Cruijff, Fanny Blankers-Koen en Jaap Eden volgens oud-keeper Ronald Waterreus? Ze waren minder grote sporters dan onze eigen held uit de Formule 1, Max Verstappen.

De gewezen goalie schreef het op in zijn column in dagblad De Limburger: Max Verstappen is nu al de grootste Nederlandse sporter ooit. Het zal je maar gezegd worden.

Maakt niets uit

Nou dat vindt onze eigen Max dus ook. Iedereen is geweldig op zijn eigen manier laat de bijna drievoudig wereldkampioen in Qatar optekenen. De Monegask is er gewoon trots op dat hij een Nederlander is en als land moeten we trots zijn op alle sporters uit ons heden en verleden. Dixit Verstappen.

Of je nou op nummer 1 staat of de op één na beste sporter bent doet er helemaal niet toe. Tenminste in dit soort lijstjes dan. In zijn Red Bull wil hij gewoon vooraan staan, rijden en finishen.

Sportman van het jaar

In 2016, 2021 en 2022 werd de wereldkampioen hardrijden in de koningsklasse uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De vraag wie de beste sportman of sportvrouw is vindt Max helemaal niet relevant. Beoordelen wie het beter heeft gedaan dan een ander in al die verschillende takken van sport vindt hij belachelijk.

Max Verstappen wil niet winnen

Sterker nog, hij wil dit jaar niet eens winnen. Dat is namelijk oneerlijk voor al die andere atleten die net zoveel moeite in hun sport stoppen en ook geweldige resultaten boeken. Door dit soort prijzen krijgen die niet de waardering die ze verdienen omdat er maar één met de trofee kan gaan lopen.

Kortom, de titel van Sportman van het Jaar 2023 wil Max Verstappen niet eens winnen. We gaan zien of de organisatie naar hem luistert. Vorig jaar stuurde hij zijn zus om het beeldje op te halen, wij krijgen het gevoel dat hij ook dit jaar niet zal komen opdagen op het NOC*NSF Sportgala.