Betrouwbare Boxster met V8 is minder dan 20 mille

Met deze betrouwbare Boxster kun je 911’jes pesten. Net aan,

Het probleem van een Porsche Boxster van de 986 en 987 generatie is dat je wel zit met de mankementen en onderhoudskosten van een 911 (996 en 997), maar je hebt niet de prestaties en prestige van een Neun-Elfer.

Het grote issue is de IMS, EMS en ga zo maar door. Er schijnen wat lagertjes niet denderend te zijn en volgens het internet kan dat ELK moment fout gaan. Dus wat doe je? Vervangen die handel. Dat is uiteraard heel erg prijzig. En als je weet dat er bepaalde kosten mee gemoeid zijn, is het niet vreemd dat mensen automatisch liever de 996 kiezen.

Boxster met V8

Maar in dit geval moet je de 986 Boxster zeker niet overslaan. Het is namelijk niet een standaard Boxster, maar eentje met een andere motor: een heuse V8. We verklapten dat natuurlijk al keihard in de titel, dus je had niet anders verwacht.

Maar waar komt de V8 dan vandaan? Bij Porsche? Nee. Bij Audi! Ja, zelf dachten wij dat er maar één V8 geschikt zou zijn: de LS3 van General Motors is misschien wel de beste crate engine die in elke auto simpelweg briljant is. Maar nee, het is een zwaardere, grotere, complexere, zwakkere en minder robuuste Audi V8.

Koop dan

Nu is de ene 4.2 V8 van Audi niet gelijk aan de andere 4.2 V8 van Audi. Het is de zogenaamde ‘ABZ’-motor volgens de verkoper. Mocht je dat blok niet kennen, dat is de 4.2 met 4 kleppen per cilinder die Audi van 1994 tot 1999 leverde in de A8. Dat is een behoorlijke sterke rechttoe-rechtaan V8 zonder directe inspuiting of andere moeilijke techniek. Perfect voor een motorswap als deze, dus.

Het is een trackday auto met de nodige modificaties. Gezien het feit dat er een OS Giken platensperdifferentieel, KW onderstel, Probax stoelen en 996 Turbo-remmen gemonteerd zijn, gaan we er vooral van uit dat het een hele vermakelijke circuitauto is.

OEM-liefhebbers moeten even de andere kant opkijken, maar die kijken sowieso alleen al naar 911-jes. De auto staat momenteel niet op kenteken, maar dat kan geregeld worden. Voor 19.986 (haha) is ‘ie van jou. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

