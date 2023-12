Zit Daniel Ricciardo volgend jaar naast Max in de Red Bull?

Als het aan Daniel Ricciardo ligt wel, durven wij te stellen…

Dat het seizoen in de Formule 1 is afgelopen, wil niet zeggen dat er niks meer te melden valt over de Koningsklasse van de motorsport. Sterker, de stroom aan informatie begint nu pas echt lekker te lopen.

Niet over races, maar wel over mesjes in ruggetjes, manipulatie, zwartmakerij en vuige spelletjes. En over in het verleden behaalde resultaten, want daar gaat het nu even over. En die resultaten zijn behaald door Daniel Ricciardo. Zegt hij zelf.

Zit Ricciardo volgend jaar naast Max in de RB20?

De goedlachse Australiër heeft namelijk bevestigd dat hij tijdens een test op Silverstone enorm dicht in de buurt zat van Max Verstappen en dat dit de reden was dat Helmut Marko hem heeft teruggehaald naar AlphaTauri.

Op GPblog.com zegt Ricciardo vrij vertaald namelijk het volgende:

‘’We gooiden er brandstof in voor VT2 (een kwalificatiesimulatie). Ik ga het niet mooier maken dan het was. De eerste ronde die ik reed was direct raak. Als je die brandstof er nog uithaalt voor een kwalificatie, dan zat ik misschien een paar honderdsten af van Max zijn pole ronde.’’ Ricciardo ruikt het stoeltje van Perez al voor volgend jaar

Dat Ricciardo snel was in die sessie was al bekend en was ook al toegegeven door Helmut Marko, maar die zegt wel meer. Dat Daniel het nu zelg zegt, betekent tussen de regels door misschien wel wat meer. Bijvoorbeeld “Ik ben in 1 rondje al veel sneller dan Sergio Perez in een heel seizoen, dus doe mij die stoel”

Aan de andere kant, het is maar wat je er zelf in wil lezen. En wij willen graag sleeze en dirt lezen, dus vandaar. Wil jij dat ook? En denk jij dat Ricciardo volgend jaar naast Max in de Red Bull zit?

Wordt ongetwijfeld vervolgd