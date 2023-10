Max Verstappen ontkent problemen Red Bull

Niets aan de hand, allemaal gewoon doorlopen. Max Verstappen ontkent alles. Er is geen mot tussen Christian Horner en Helmut Marko.

Na de derde wereldtitel van Max Verstappen is alles binnen Red Bull Racing nog altijd pais en vree. Tenminste dat zegt Max Verstappen.

Na de Formule 1 race in Qatar doken er geruchten op van spanningen binnen het Red Bull team. Zo zouden teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko in een heuse machtsstrijd verwikkelt zijn. Het Braziliaanse El Globo wist met zekerheid te melden dat er alles aan gedaan wordt door Horner om Marko te wippen.

Helmut Marko heeft er namelijk een handje van om in de pers te roepen waar hij zin in heeft en dat stuit Christian Horner tegen de borst. Die wil natuurlijk graag regie houden binnen het team en met de communicatie naar buiten toe.

Nyck de Vries

Marko houdt van snel handelen. Een mooi voorbeeld hiervan lezen we in de T. Toen Nyck de Vries het veld moest ruimen wilde Horner Ricciardo in de Apha Tauri zetten. Even een paar testrondjes rijden nog op Silverstone om te kijken of de honingdas het nog in zich had. Dat bleek zo te zijn.

Vervolgens belt Horner met Marko om het resultaat van het ‘examen’ te laten weten. Luttele minuten later belt Helmut hem vrolijk terug met de mededeling dat hij alvast met De Vries heeft gebeld met het slechte nieuws.

Daar was Horner dan weer niet zo blij mee. Hij was namelijk nog helemaal niet zo ver om het nieuws naar buiten te brengen. Helaas was er niets mee aan te doen door het ‘doorpakken’ van Marko.

Kortom, op stel en sprong moest er een persbericht de deur uit. Laten we zeggen dat de adviseur de teambaas nog wel eens tegen de haren in strijkt.

Max Verstappen ontkent: Bullshit

Zo gek klonk het nieuwtje vorige week dus helemaal niet in de oren. Maar Max Verstappen zegt dus dat het allemaal stierenpoep is. Er gaat niets aan de succesformule van Red Bull veranderen verzekert hij de verzamelde pers in Texas waar de volgende Formule 1 race op het programma staat.

De stemming is juist supergoed bij Red Bull Racing. Er is helemaal niets aan de hand aldus Max. Iedereen weet precies wat zijn rol is. Helmut Marko gaat helemaal niet weg want die heeft een contract tot eind 2024 en kan al helemaal niet ontslagen worden door Christian Horner.

Ons lijkt het dat als Max wil dat Helmut blijft er weinig keus is voor het team. De drievoudig wereldkampioen ga je natuurlijk niet uit balans brengen door zijn favoriete adviseur het team uit te werken. Dat is slecht voor de sfeer en dus slecht voor de prestaties.