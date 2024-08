Op deze nieuwe cross-over komt géén extra importheffing

Deze nieuwkomer op de Nederlandse markt komt voor de afwisseling niet uit China.

VinFast. Het is een van vele nieuwe merken die voet aan de grond probeert te krijgen in Nederland. Er is echter een verschil met de meeste andere merken: VinFast komt niet uit China maar uit Vietnam. Voor veel mensen is het allemaal één pot nat, maar het scheelt in ieder geval importheffing.

VinFast heeft vooralsnog weinig bereikt in Nederland. Dit jaar zijn er welgeteld 16 VinFast’s op kenteken verschenen. En dat zijn waarschijnlijk demo’s. In alle gevallen gaat het om de VinFast VF 8, met een vanafprijs van €50.690. De VF 9 is ook te bestellen, maar die is met een vanafprijs van €91.300 tamelijk kansloos.

Wat VinFast dus nodig heeft is een lager gepositioneerd model. Die komt er nu, in de vorm van de VinFast VF 6. Dit is een B-segment cross-over, en laat dat nu net het populairste segment zijn in Nederland.

Met zijn 4,238 meter is het een behoorlijk compact model, nog iets kleiner dan een Peugeot 2008 en een MG ZS. Het design doet een beetje Japans aan, maar het is Italiaans. Torino Design was verantwoordelijk voor het ontwerp. Dit is een vrij onbekend designhuis, maar ‘Italiaans design’ klinkt natuurlijk altijd goed.

Het interieur is heel erg des Tesla’s, maar dan met het scherm richting de bestuurder gedraaid. Daardoor lijkt het helemaal alsof het scherm lukraak op het dashboard gesmeten is. Maar goed, je hebt dus een 12,9 inch scherm.

De VinFast VF 6 is uiteraard volledig elektrisch. Daarbij heb je de keuze uit een ‘Eco’-versie en een ‘Plus’-versie. De Eco heeft 177 pk en de Plus 204 pk. In beide gevallen heb je dezelfde 59,6 kWh accu, goed voor respectievelijk 379 km en 410 km. Voor het type auto is dat op zich prima, de concurrentie zit ook rond die waarden.

Met de VF 6 wil VinFast jonge Europese kopers over de streep trekken en “degenen die zich jong voelen”. Vooral die laatste dus. Het succes van deze auto staat of valt natuurlijk met de prijs, maar die is helaas nog niet bekend. We weten alleen dat de VinFast VF 6 later dit jaar zijn opwachting zal maken.