Koop de ideale vakantieauto op Marktplaats

Ik ga op reis en ik neem mee… een Smart Cabrio!

Campers en caravans zijn populairder dan ooit, zoals we eerder deze week konden melden. Aan caravans kleeft een groot voordeel: je hebt altijd een auto bij je. Met een camper ga je toch wat minder makkelijk van A naar B als je op je bestemming bent. Maar daar is ook een oplossing voor: je neemt gewoon je auto mee op een aanhangwagen.

Nu is een aanhangwagen achter je camper vrij onhandig, maar op Marktplaats hebben we een combinatie gevonden van een bescheiden formaat. Het betreft een Smart ForTwo met een op maat gemaakte aanhangwagen. Compacter dan dit kun je een auto niet vervoeren.

Of nou ja, er zijn ook campers waarbij je een Smart ín de camper kunt parkeren. Maar dat is eigenlijk weer zonde van de binnenruimte. En dan heb je een camper nodig van het formaat touringcar. Dus dit blijft de beste oplossing.

Het betreft een Smart Cabrio, helemaal perfect voor je vakantie. De auto is uitgevoerd in wit, zodat ‘ie matcht met je camper. Aan alles is gedacht. Het betreft ook een Brabus-uitvoering, zodat het een lekker blitse verschijning is.

De Smart en de bijbehorende aanhangwagen worden op Marktplaats verkocht als setje. Hiervoor betaal je €12.500. Let op: de camper is NIET inbegrepen. Toevallig staat deze wel op Marktplaats. Het betreft een Niesmann+Bischoff (op Fiat-basis) uit 2022 en daarvoor ben je – hou je vast – €184.950 kwijt. De Smart moet je dan eigenlijk zien als een leuke optie die je erbij kunt bestellen.