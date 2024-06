Nieuwe (?) 1 Serie komt eraan, inclusief extra dikke M-versie

BMW laat doorschemeren dat de nieuwe 1 Serie in aantocht is.

Een sportieve hatchback met FWD is absoluut geen gekke combinatie, maar op een of andere manier werd de laatste 1 Serie niet met gejuich ontvangen… De verkoopcijfers waren er overigens niet minder om. Oké, de vorige generaties verkochten misschien iets beter, maar dat is waarschijnlijk omdat er tegenwoordig ook veel mensen voor een X1 gaan.

Nu we inmiddels een beetje gewend zijn aan een FWD 1 Serie, zal de opvolger van de F40 – ja, zo heet de huidige generatie – misschien wat minder controversieel zijn. Daar gaan we binnenkort achterkomen, want de onthulling is nabij. BMW deelt alvast de eerste teaser van de nieuwe 1 Serie.

De nieuwe 1 Serie krijgt een andere generatiecode (F70), maar je hoeft niet te rekenen op een compleet nieuwe auto. Het zal gewoon een grondige facelift zijn van de huidige generatie. Wat er precies gaat veranderen blijft nog een verrassing, maar de teaser laat in ieder geval een meer aflopende neus zien met plattere koplampen.

We weten alvast dat er ook weer een M-versie komt, deze teaser werd namelijk gedeeld door BMW M. De hete 1 Serie gaat in ieder geval een extra dik uiterlijk krijgen, want op spyshots zien we maar liefst vier uitlaten. De enige 1 Serie met vier uitlaten was tot nu toe de 1M Coupé.

Betekent dit dat er weer een 1M of M1 komt…? Het zou heel mooi zijn, maar ga er maar niet vanuit. Volgens inside info van BimmerPost wordt het gewoon weer een M135i, maar dan wel zonder i. Die letter gaat namelijk verdwijnen van alle benzine-BMW’s.

BMW verklapt nog niet wanneer ze de nieuwe 1 Serie gaan onthullen, maar naar verluidt is het slechts een kwestie van dagen. Je ziet ‘m dus vanzelf voorbijkomen op deze site.