Update voor de Toyota Yaris Cross: extra power en meer

De Yaris Cross heeft extra pk’s en is nu ook te krijgen in vuilniszakgrijs. Wat wil je nog meer?

Ook al is een cross-over duurder dan een vergelijkbare hatchback, mensen hebben het er toch voor over. Dat bewijst ook de Toyota Yaris Cross. Deze is enkele duizenden euro’s duurder dan een normale Yaris, maar toch heeft Toyota er dit jaar bijna 1.000 meer van verkocht in Nederland.

Voor een facelift van de Yaris Cross is het nog een beetje vroeg, maar Toyota heeft nu wel een update voor dit model. Het belangrijkste nieuws is dat er een motorvariant bij komt. Op dit moment zijn er twee versies: de 1.5 VVT-i met 125 pk en de 1.5 Hybrid met 116 pk.

Daar komt nu een tweede hybride bij, de Hybrid 130. Als je denkt dat deze 130 pk heeft heb je het mis. Deze versie heeft maar liefst 132 pk. Dat zit ‘m vooral in een extra krachtige elektromotor, de 1.5 driepitter is gewoon hetzelfde gebleven.

Het is niet zo dat je nu meer kunt kiezen, want de 1.5 VVT-i (de instapper dus) wordt geschrapt. Dat betekent dus ook dat de Yaris Cross een stukje duurder wordt. Voor dat je nu denkt ‘dan koop ik wel een normale Yaris’: ook bij dat model zijn de instapversies geschrapt met de update.

Naast de nieuwe motorvariant heeft Toyota nog wat upgrades doorgevoerd her en der. Zo is de Yaris Cross nu stiller dankzij extra isolatie en andere geluiddempende maatregelen. Ook zijn er nieuwe veiligheidssystemen en kan de Yaris Cross nu over-the-air updates krijgen. Superhandig.

Om de onthulling van de vernieuwde Yaris Cross luister bij te zetten introduceert Toyota ook een Launch Edition. Deze is te herkennen aan de nieuwe kleur Urban Khaki (a.k.a. vuilniszakgrijs), al kun je ook kiezen voor wit of zilver. Verder krijg je nieuwe 18 inch velgen. Allemaal niet heel spannend dus.

De vernieuwde Toyota Yaris Cross zal in het tweede kwartaal van 2024 zijn opwachting maken in Nederland. En er zullen ongetwijfeld genoeg mensen zijn die er eentje gaan bestellen.