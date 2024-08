Bugatti- en Koenigsegg-designer presenteert eigen V12 hypercar

Deze nieuwe hypercar heeft een atmosferische V12 én een handbak.

Eerder dit jaar schreven we over de plannen van Sasha Selipanov. Een designer die misschien niet heel bekend is, maar wel zijn stempel heeft gedrukt op de hypercarwereld. Hij ontwierp namelijk onder meer de Bugatti Chiron, de Koenigsegg Gemera en de CC850. En nu gaat hij het zelf proberen, met een eigen hypercar.

In mei schreven we dat deze auto werd aangekondigd, maar nu is ‘ie hier. De hypercar draagt de naam NILU, wat een samentrekking is van Nica en Lucia, de namen van Selipanov’s dochters.

Qua design is het in ieder geval wat bijzonders. Bugatti- of Koenigsegg-invloeden zijn er niet in te ontdekken. De zijkant doet denken aan een DeTomaso P72, maar de voor- en achterkant zijn weer heel anders. Met name het achteraanzicht is vrij uniek, omdat een achterbumper volledig ontbreekt. Ook heb je vrij zicht op de uitlaat, tot aan het uitlaatspruitstuk toe, wat aan de bovenkant van de motor uitkomt.

Het is dus duidelijk dat dit géén elektrische hypercar is. De grote vraag is: wat voor motor ligt erin? Dat kunnen we jullie vertellen: een 6,5 liter atmosferische V12. Die is niet ergens uit een magazijn getrokken, maar speciaal ontwikkeld door het Nieuw-Zeelandse Hartley. In de onderstaande video krijg je alvast een voorproefje van het glorieuze geluid.

De V12 levert 1.070 pk bij 11.000 toeren. Daarmee is dit blok nóg hoogtoeriger dan de Cosworth V12 uit de Valkyrie. Het maximale koppel bedraagt 860 Nm. Alsof dat allemaal nog niet bijzonder genoeg is: de NILU heeft ook een handgeschakelde zevenbak. En wij dachten dat de Pagani Utopia de laatste der Mohikanen was.

Dan nu het slechte nieuws. Dat is niet de prijs, want die weten we nog niet. Het slechte nieuws is dat de auto die je hier ziet niet straatlegaal is. Dat verklaart ook waarom de halve achterkant open is. Maar niet getreurd: er komt ook nog een straatlegale versie.

De NILU hypercar zal volgende week zijn publieke debuut beleven tijdens Monterey Car Week. Van de eerste lichting (die dus niet de weg op mag) zullen er 15 gebouwd worden. Dat is in ieder geval het plan. Vervolgens moeten er van de straatversie 54 gebouwd worden. Wij hopen dat het meneer Selipanov lukt.