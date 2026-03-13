Rijlessen worden duurder: drie keer raden waarom

Rijscholen moeten rijlessen duurder maken en de reden waarom is overduidelijk.

Het zal niet de eerste keer zijn dat je hoort dat de brandstofprijzen weer door het dak gaan. Vervelend en we hebben er allemaal last van. Tenminste, als je een auto hebt op benzine en/of diesel en daar met enige regelmaat mee rijdt. Dan ga je dat echt wel merken aan de pomp.

Rijlessen worden duurder

Wat blijkt: deze prijsstijging wordt nu ook merkbaar als je nog geen auto hebt. Of sterker nog: nog niet eens rijbevoegd bent. De Telegraaf bericht namelijk over het feit dat rijlessen extra duur worden. En jawel: dat heeft ermee te maken dat de brandstofprijzen, met name diesel (wat veel rijscholen gebruiken), de pan uit rijzen. Over Rijssen gesproken, een rijschoolhouder daar heeft het tarief al moeten verhogen van 63,50 euro naar 64,70 euro. Rijschoolhouders berekenen die kosten immers op basis van de gebruikskosten van de auto(‘s), waar brandstofkosten met de vele gereden kilometers toch wel flink invloed op hebben.

Hoge tarieven

De vice-voorzitter van de Vereniging Voor Rijscholen en Instructeurs verwacht dat het een trend gaat worden. Volgens zijn inschattingen gaan zo’n 75 procent van de rijscholen hun rijlessen duurder maken. Het resultaat kan zijn dat leerlingen hun rijlessen uitstellen of zelfs volledig afzeggen omdat de kosten te hoog worden. Rijschoolhouders schrijven echter flink rode cijfers als ze de kosten niet deels doorberekenen naar de leerlingen. De eerdergenoemde rijschoolhouder uit Rijssen heeft meerdere auto’s en verwacht op jaarbasis 12.000 euro mis te lopen met deze brandstofprijzen zonder verhoging van de tarieven.

Prijsplafond

Ten slotte nog het probleem dat reeds betaalde lespakketten niet meer in prijs kunnen stijgen als er een contract is getekend, dus die rijlessen kunnen eigenlijk niet duurder worden. Dan heb je dus wel de extra kosten van de brandstof, maar krijg je er niks extra’s voor. De VVRI wil aankaarten of een prijsplafond voor brandstof en/of compensatie voor rijschoolhouders kan komen.