Defender-kloon wil weer in de aandacht komen met V8-versie

Een dikke V8 voorin de auto die het gat van de oude LaRo Defender opvult, dat brengt hem wel weer onder de aandacht. Nu nog de kogel door de kerk krijgen.

Weet je nog, de Ineos Grenadier? Het voelt alweer even geleden dat we de offroader behandelden. Wat ook zo is, omdat het merk al een tijdje niks nieuws probeert. Daarmee is de kaars nog niet uitgebrand, maar laten we het zo zeggen: als jij echt graag een Ineos Grenadier wil, is het inmiddels zeer mogelijk om er eentje te krijgen.

Plannen Ineos

Ergens is het ingecalculeerd, want de CEO van Ineos heeft ooit losgelaten dat hij van de Grenadier geen massaproduct wil maken. Dan moet je ineens door allerlei hoepels heen springen voor typegoedkeuring die niet hoeven als je het bescheiden houdt. Waarmee eigenlijk extraatjes voor de Grenadier min of meer uitgesloten worden. Toch schijnt het dat er wel interesse is voor een extra sterke Grenadier, zo meldt CarExpert.

Vanuit aandeelhouders en hoge piefen is de mogelijkheid voor een topmodel Ineos Grenadier met V8 zeker aanwezig. De bedoeling wordt dan een rivaal voor de Mercedes-AMG G63 en/of Defender Octa. Er was al eens een Ineos Grenadier met V8, een prototype dat het merk meenam naar Goodwood Festival of Speed. Daarin lag een 6.2 liter grote V8 van GM met 425 pk. Da’s even iets anders dan de BMW B58 die normaliter voorin ligt.

Helaas zijn er nog geen garanties. Zo zou het logischer zijn om eerst te kijken of het plafond is bereikt wat betreft die BMW B58 in de Ineos Grenadier, voordat er een nieuwe V8 in geplempt wordt. De B58 in de Grenadier levert namelijk 286 pk, maar kijkend naar BMW’s eigen producten kan dat veel meer worden. In de meeste toepassingen heeft BMW het over 340 pk, maar in een GR Supra Final Edition loopt dat op naar 450 pk. Het zou dus veel makkelijker zijn om de B58 op te krikken dan met nieuwe motoren te komen.

Ineos Fusilier

Volgens die logica is het nog krankzinniger om met een nieuw model te komen. Toch lijkt het erop dat de Ineos Fusilier nog steeds/weer springlevend is. Vroeg in 2024 kondigde Ineos dit kleinere model aan om onder de Grenadier te komen en belangrijker nog, als volledig elektrische auto. Halverwege 2024 zei Ineos echter dat het allemaal te optimistisch was wat betreft de Fusilier en belandde het model ‘in de ijskast’. Er is niet veel meer concreet over de kleine Ineos, maar volgens mensen binnen Ineos is het project springlevend en komt hij er toch. Autocar berichtte vorig jaar nog dat Ineos de handen ineen wilde slaan met het Chinese Chery om een basis van hun te gebruiken voor de Fusilier. Wel met de asterisk dat het dan zou gaan om een EREV, dus een brandstofmotor als range-extender. Niet meer een volledige EV.

De timing voor een kleinere Ineos kan op zich niet beter. Mercedes plant een kleine G en ook Land Rover is bezig met een kleinere Defender. Een kleine Ineos zou dan een perfect vervolg zijn. Of dus een Ineos Grenadier met V8. Uitbreiding volgt dus wel. Kan het Ineos weer onder de aandacht brengen?