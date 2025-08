Bied mee op een überzeldzame E30 M3 Europameister

The Collectables heeft een feestnummer van de E30 M3 in de aanbieding.

Je zou het bijna vergeten, maar de M van BMW M staat voor Motorsport. Ten tijde van de E30 M3 was dat nog zeer relevant. Deze auto was feitelijk de straatversie van een racewagen. Een succesvolle racewagen, kunnen we wel zeggen, want de E30 M3 heeft tal van titels op zijn naam geschreven.

Op The Collectables wordt nu een speciale E30 M3 aangeboden die een van deze successen viert: de ‘Europameister’. In het Engels heet deze auto de European Champion Edition, maar de Duitse naam Europameister klinkt natuurlijk veel cooler. Vooral als je het schreeuwt met een Duits accent.

Met deze special edition werd het winnen van het European Touring Car Championship in 1988 luister bijgezet. De auto werd bestuurd door Roberto Ravaglia, die alle Europameisters – en dus ook dit exemplaar – gesigneerd heeft. Er zijn slechts 148 exemplaren van gebouwd.

De Europameister is te herkennen aan de kleurstelling. Deze auto’s zijn uitgevoerd in Macaoblau, met een zilvergrijs nappalederen interieur. Verder is deze M3 rijk uitgerust met leder op de deurpanelen, het dashboard en de middenconsole, schuif-/kanteldak en stoelverwarming. Technisch is het gewoon de originele versie van de M3, die 195 pk uit zijn viercilinder haalt (met katalysator).

Dit specifieke exemplaar is origineel in Duitsland geleverd en in 2012 naar Nederland gehaald. De auto ziet er pico bello uit, met 147.080 kilometer op de teller. Voor alle details verwijzen we graag door naar The Collectables. Daar kun je nog tot en met maandag 20.00 meebieden!