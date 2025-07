The Collectables haalt unieke VAG-collectie naar Nederland!

Deze auto’s zijn letterlijk fabrieksnieuw.

Het is je vast niet ontgaan: de Audi-fabriek in Brussel gaat haar deuren sluiten. Daarmee komt een einde aan een tijdperk, want hier rollen al sinds de jaren ’50 Volkswagen-producten van de band. Deze fabriek heeft dus een rijke historie, die voor een deel nog aanwezig is in Brussel. Daar staat namelijk een collectie met gloednieuwe exemplaren van modellen die hier door de jaren heen van de band zijn gerold.

Wat gaat er gebeuren met deze collectie, nu de fabriek dicht gaat? Dat kunnen we vertellen: die komt naar Nederland! Onze vrienden van The Collectables hebben deze collectie namelijk in handen weten te krijgen. Deze auto’s – of in ieder geval een deel daarvan – zullen binnenkort geveild worden. Wij mochten alvast een kijkje nemen in Brussel, voordat de auto’s op transport gingen naar Nederland.

Een aantal hoogtepunten van de collectie zijn een Audi A1 quattro, een Golf Rallye G60 en een Kever. Er zitten ook veel reguliere modellen tussen, maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn fabrieksnieuw. En dat bedoelen we in de meest letterlijke zin van het woord. Deze auto’s zijn 10, 20 of 30 jaar geleden van de band gerold en hebben sindsdien de fabriek niet verlaten. Sommige zitten nog gewoon in het plastic.

Verder zitten er ook bijzondere exemplaren tussen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de 500.000ste Audi A1 ooit geproduceerd? Deze is voor de gelegenheid uitgevoerd in matzwart met gele accenten. Ook zitten er een e-tron en een A1 tussen met de handtekeningen van alle fabrieksmedewerkers.

Bekijk vooral de video, waarin Wouter op ontdekkingsreis gaat in de collectie. En houd de website van The Collectables in de gaten voor meer info!