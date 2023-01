Op welke kosten moet je rekenen als je een occasion koopt?

Voor de verstandige autokoper zetten we alle kosten van een occasion op een rijtje.

Sommigen kopen een auto vooral met hun gevoel, anderen meer met hun verstand. Dit artikel is gericht op mensen uit de laatste categorie. We gaan het namelijk hebben over het kostenplaatje van een occasion, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. En dat is natuurlijk nooit verkeerd.

Afschrijving

We gaan de verschillende kostenposten gewoon even één voor een langs. Te beginnen met de lastigste: afschrijving. Het berekenen van de afschrijving zelf is geen hogere wiskunde, maar het inschatten van de restwaarde is soms wel lastig. De afschrijving verschilt per model en per uitvoering en is ook onderhevig aan allerlei ontwikkelingen. In het algemeen hebben de volgende vier factoren de grootste invloed op de restwaarde:

De leeftijd van de auto

De kilometerstand

De staat van de auto

Hoe courant het model (en de uitvoering) is

Zoals bekend verloopt de afschrijving van een auto niet lineair. In de eerste paar jaar schrijft een auto het hardst af. Als je een jonge occasion koopt is het daarom des te belangrijker om een enigszins waardevaste auto te kopen.

Wat is dan een waardevaste auto? Nou, een compacte cross-over bijvoorbeeld, want die zijn enorm in trek. Met een hybride heb je vaak ook een gunstige restwaarde. Een hybride Toyota RAV4 is daarom een verstandige keuze qua afschrijving.

Brandstofkosten

Naast de afschrijving zijn de brandstofkosten waarschijnlijk de grootste kostenpost (tenzij je heel weinig rijdt). Het verbruik is voor veel mensen een belangrijke factor bij het selecteren van een auto. De vraag is natuurlijk wel: waar moet je vanuit gaan als je het verbruik wil weten? De fabrieksopgave is vaak iets te rooskleurig. Dat gold met name voor de NEDC-methode, die tot 2018 werd gehanteerd. De WLTP-methode die tegenwoordig wordt gebruikt is iets realistischer. Ook al is het niet 100% representatief, op deze manier is het wel mogelijk auto’s onderling te vergelijken. Het daadwerkelijke verbruik is gelukkig ook te achterhalen. Er zijn diverse websites waar mensen hun praktijkverbruik delen.

Onderhoud

Als je niet te duur uit wilt zijn qua onderhoud is het slim om vooraf goed research te doen naar de betrouwbaarheid van een model. Lees bijvoorbeeld eens een Autoblog Aankoopadvies. Ga niet te veel af op vooroordelen over een bepaald merk en bekijk het gewoon per model (of eigenlijk: per motorvariant). Bij een occasion kunnen er altijd onverwachte kosten optreden, maar door een betrouwbaar model te kopen kun je de kans wel zo klein mogelijk houden.

Het is overigens geen fabeltje dat Aziatische auto’s over het algemeen betrouwbaar zijn. Dat is gewoon een vooroordeel wat vaak blijkt te kloppen. De Mazda 2 is bijvoorbeeld een interessante optie als je een jonge occasion zoekt die zowel betaalbaar als betrouwbaar is.

Op het moment dat een auto echt niet aan de verwachtingen voldoet (omdat er bijvoorbeeld ernstige gebreken achtergehouden zijn) kun je altijd aanspraak maken op de wettelijke garantie. Die geldt 12 maanden.

Verzekering

Met verzekering kun je het zo duur maken als je zelf wilt. Dat ligt er maar net aan of je WA, WA+ of All-Risk wil verzekeren. Je kunt zelfs helemaal niet verzekeren als gemoedsbezwaard bent, maar dat zullen we niet aanmoedigen. All-Risk verzekeren is bij veel occasions overdreven, dus de keuze is dan tussen WA en WA+. Daarnaast moet je ook nog een keuze maken uit de talloze verzekeraars. Als je zelf alle verzekeringen moet vergelijken zie je al snel door de bomen het bos niet meer, maar gelukkig zijn er reuzehandige vergelijkingswebsites.

Wegenbelasting

De wegenbelasting zal voor de meesten geen doorslaggevende factor zijn bij het kiezen van een occasion, maar het is wel iets om mee te nemen. De mrb (om even de officiële term te gebruiken) is ingedeeld in gewichtsklasses. Dit gaat per 100 kg. Voorbeeldje: een Toyota Yaris Cross is nauwelijks kleiner dan een Ford Puma maar weegt wel 130 kg minder. Daarmee zit dit model twee gewichtklasses lager. Dat scheelt op jaarbasis zo’n €200 aan wegenbelasting.