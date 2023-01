Autodiefstal 2022 in Nederland: hoe ging het?

Autodiefstal is in Nederland nog best een dingetje, ook in 2022.

De afgelopen dagen konden we jullie blij maken met allerlei verkoopstatistieken. De verkopen in Nederland in 2022, opvallende dingen wereldwijd en natuurlijk de twee belangrijkste issues: de verkoopcijfers van de Alfa Romeo Giulia en de Alpine A110. Die laatste hebben we gisteren nog behandeld voor je.

Voor nu hebben we een iets minder leuk – doch niet minder interessant -aspect voor je qua ‘verkrijging’ van auto’s: diefstal. In het jaar 2022 zijn er precies 5.973 auto’s ontvreemd, zo meldt het LIV.

Dat is een stijging van maar liefst 11% ten opzichte van het jaar ervoor (dat nog geplaagd werd door corona-lockdowns). Ook bij bedrijfsauto’s is er een duidelijke stijging merkbaar, althans, in percentages. In 2022 zijn er 1.394 lichte bedrijfswagens gestolen, wat een stijging is van 23%. Mercedes-Benz is het populairst in deze categorie met 426 exemplaren.

Autodiefstal in 2022 in Nederland nog niet hoogste ooit

Overigens is het aantal gestolen personenauto’s alsnog lager dan 2019, het jaar vóór corona. In 2019 was het aantal gestolen auto’s veel hoger: 7.107 exemplaren werden toen ontvreemd.

Welke auto’s worden dan het meeste gestolen? Toyota was met 1.036 exemplaren het meest in trek bij het dievengilde. De RAV4 is het populairste model, met 456 gestolen exemplaren. In veel gevallen ging het echter niet om diefstal voor wederverkoop of een mobiele pin-transactie, maar voor onderdelen.

Met name de Toyota Auris was slachtoffer. In 73% van de gevallen vond men de auto terug met een verwijderde katalysator. Toyota is dan ook in zijn eentje verantwoordelijk voor de stijging van 74% van hybride en elektrische voertuigen. Zo ongeveer al die hybrides betreffen namelijk een Toyota.

Ook opvallend, Fords zijn ineens een stuk populairder. Er werden 49% meer exemplaren gestolen van de Fiesta, Focus en C-Max.

Leeftijd

Als het gaat om leeftijd is de categorie van 3 tot en met 5 jaar oud het meest in trek. Dat is namelijk ongeveer 27% van de gevallen zo. Nieuwere auto’s (0 tot en met 3 jaar oud) zijn 8% minder vaak gestolen.

Niet geheel onbelangrijk: wat is het terugvindpercentage? Dat is ongeveer 45%, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Uiteraard is de kans om de auto terug te vinden het grootst binnen 24 uur. Dan is de kans 16%, na een maand is dit gedaald naar 7,6%.

Overigens zijn die kleine zesduizend exemplaren niet allemaal ontvreemd met een koevoet en ijzerdraad. Er zijn 1.100 auto’s op andere wijze ontvreemd. Dit gaat om auto’s die niet zijn terugbracht na een periode van huur, lease of lenen.

