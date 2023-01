Stuur van Tesla Model Y laat spontaan los op snelweg

Deze Tesla is alvast voorbereid op level 5 autonoom rijden, waarbij je helemaal geen stuur meer nodig hebt.

We hebben in het verleden wel eens geschreven over Tesla’s die bumpers verloren onderweg. Een bumper die onderweg loskomt is niet grappig, maar het kan erger. Wat dacht je van een stuur dat loskomt tijdens het rijden?

Dit overkwam dus een Amerikaanse Tesla-rijder. Hij doet zijn verhaal op Elon Musk’s eigen platform: Twitter. De beste man had vorige week een nieuwe Tesla Model Y in ontvangst genomen, maar kreeg nu de schrik van zijn leven.

Wat gebeurde er? Hij reed met zijn gezin op de snelweg toen het stuur van zijn Tesla Model Y opeens los raakte. Dan sta je toch even raar te kijken. Gelukkig reed er op dat moment niemand achter hem en kon hij zijn auto veilig tot stilstand brengen.

De Tesla is inmiddels weggesleept naar een Tesla Service Center, die nu gaat kijken wat er aan de hand was. De eigenaar wacht de uitkomst echter niet af en deelt alvast zijn verhaal op Twitter. Hij heeft ook meteen Elon Musk getagd, maar die heeft nog niet gereageerd. Die heeft het vast druk met eh… Twitter.

Het is niet de eerste keer dat er een stuur van een Tesla spontaan los laat. In 2020 zat een bestuurder van een Model 3 ook opeens met een los stuur in zijn handen. Gelukkig gebeurde dat op zijn eigen oprit, dus dit leverde geen gevaarlijke verkeerssituaties op.

Als iets twee keer in drie jaar tijd gebeurt kunnen we niet echt spreken van een patroon, maar toch: ieder stuur dat loslaat is er een te veel. We zijn voorlopig nog niet op het punt dat Tesla’s geen stuur meer nodig hebben.

Via: @prerak op Twitter