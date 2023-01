Aanbod occasion EV’s bijna verdubbeld

En dat betekent shoppen met subsidie in de hand op Marktplaats voor een elektrische auto.

Lange tijd ging het met een elektrische auto kopen vooral over een nieuw exemplaar. Inmiddels is een EV niet exotisch meer en zijn ze ook te vinden op de occasionmarkt. Uit cijfers van Marktplaats blijkt dat het aanbod elektrische auto’s occasions enorm is toegenomen op het platform.

Aanbod EV’s op Markplaats

De vraag naar tweedehands elektrische auto’s op het handelsplatform steeg in 2022 met 38% ten opzichte van 2021. Het aanbod groeit eveneens. Er waren 42% meer elektrische auto advertenties te vinden op Marktplaats in 2022. De interesse groeit, mede door een initiatief vanuit de overheid. Met de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) kun je een vergoeding krijgen van €2000 op de aanschaf van een elektrische auto, mits de auto aan de voorwaarden voldoet.

Het actuele aanbod op Marktplaats omvat meer dan 180.000 auto’s. Daarvan betreffen er meer dan 6.000 een elektrische auto. De duurste elektrische auto is een zo goed als nieuwe BMW i7 voor dik 216.000 euro. De goedkoopste EV betreft een Renault Kangoo ZE Express met huurbatterij voor 4.950 euro.

Prijsstijging

Elektrische auto’s zijn niet de voordeligste voertuigen, met een toenemende aanbod ziet Marktplaats ook een prijsstijging. De gemiddelde prijs van alle type tweedehandse auto’s op Marktplaats steeg in 2022 met zo’n 21%. Een occasion op Marktplaats kost gemiddeld een kleine € 15.000.

De prijsstijging op Marktplaats heeft bovendien nog met een aantal andere factoren te maken. De inflatie, maar ook het ruime aanbod jong gebruikte occasions speelt mee. Auto’s waar de kop net van af is, met weinig kilometers en waar nog garantie op zit. Als je het dan hebt over een jong gebruikte BMW 5 Serie of Audi Q7 kun je je voorstellen dat de gemiddelde prijs van alle type tweedehandse auto’s op Marktplaats flink is gestegen.