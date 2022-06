Opel Adam 2013-2019 Occasion Aankoopadvies

De Opel Adam is een lekker hippe hatchback. Het is gekscherend gezegd de Fiat 500 van Duitsland, naast de driedeurs Mini. Maar is zo’n Opel Adam ook een verstandige keuze? En zijn er grote problemen bekend? Tijd voor een occasion aankoopadvies van de Adam.

De driedeurs Opel Adam werd op de Autosalon van Parijs in september 2012 gepresenteerd. Het was het antwoord van Opel op de populaire Fiat 500 en natuurlijk de driedeurs Mini. Compacte, premium auto’s dus. De Opel Adam is inmiddels al uit productie. Hij is gebouwd van 2013 tot 2019. De laatste exemplaren liepen op vrijdag 3 mei 2019 van de productieband.

Personaliseren

De nadruk lag bij de Adam op personaliseren. Je kon de benjamin-Opel op diverse manieren samenstellen, zowel vanbinnen als vanbuiten. Opel bood complete kleurpakketten aan om de auto helemaal naar eigen smaak aan te kleden. Ook achteraf was het mogelijk om nog zaken te wijzigen, maar dat gebeurde niet op grote schaal.

James Blond

De Adam was in ieder geval in meerdere opzichten origineel. Opel hanteerde bijvoorbeeld leuke namen voor kleuren, denk aan James Blond, White my Fire, Orange Alert, I’ll be Black, Let it Blue, Goldbusters, Greyzilla, The Greyfather, Red ’n Roll, Saturday White Fever en ga zo maar door. Ook voor uitrustingsniveau’s had Opel leuke namen bedacht: Jam, Glam en Slam.

Adam Opel

De Opel Adam – die overigens alleen als driedeurs hatchback werd geleverd – is vernoemd naar de oprichter van Opel, Adam Opel. Bij de introductie grapte Opel nog dat er geen Eva onderweg was. Die Duitsers hebben best humor, zo blijkt.

Adam Rocks

Naast een reguliere driedeurs hatchback verscheen er ook een Adam Rocks: een hoogpotige Adam met ruigere looks en een verhoogde bodemvrijheid. Die variant verscheen eind 2014. Best een geinig ding. De auto die in dit occasion aankoopadvies te zien is, is toevallig zo’n Adam Rocks.

De Adam is een auto met een originele vormgeving, ook vanbinnen. Alles is net even anders. Dat moet natuurlijk wel je ding zijn. Nog een dingetje: de nieuwprijzen waren destijds best hoog, maar gebruikt zijn ze al heel bereikbaar. Op de prijzen gaan we zo natuurlijk verder in.

Ingekort platform Opel Corsa

De Opel Adam is in ieder geval een leuk sturende hatchback. De auto staat op een ingekort platform van de Corsa, het zogeheten SCCS-platform. Normale versies hebben een wat softer en dus meer comfortabel onderstel. Opel heeft ook S-versies geleverd. Vooral liefhebbers zullen aan die uitvoeringen de voorkeur geven, want je krijgt niet alleen een potentere krachtbron, maar ook een aangepast onderstel.

Adam S

De S-versies van de Adam en Adam Rocks hadden bijvoorbeeld dezelfde remmerij als de Opel Corsa OPC van toen. Je kreeg verder een speciaal afgesteld sportonderstel, een aangescherpte en daardoor directere besturing en een uitschakelbaar ESP-systeem. Ook leuk: 150 pk. En dat alles op een gewicht van 1.063 kilogram.

Motoren Opel Adam

Goed, laten we het eens over de motoren hebben, want de kans dat je een Adam S vindt is vrij klein. In Nederland althans. Exemplaren met een 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor met 90 of 115 pk komen veel vaker voor. Ook exemplaren met een 1.4 met 87 pk staan te koop. Er is kortstondig ook een 1.4 met 100 pk geleverd. De voorkeur geniet de driecilinder of uiteraard de 1.4 Turbo met 150 pk van de Adam S. Dat is waar ook: Opel leverde zelfs een 1.4 Bi-Fuel-versie met 87 pk, geschikt voor benzine en LPG.

1.2 viercilinder: 70 pk man6

1.4 viercilinder: 87 pk man6

1.4 viercilinder: 100 pk man6

1.0 Turbo driecilinder: 90 pk man6

1.0 Turbo driecilinder: 115 pk man6

1.4 Turbo viercilinder: 150 pk man6 (Adam S)

1.4 Bi-Fuel viercilinder (LPG): 87 pk man6

Aandachtspunten

Wil je een gebruikte Opel Adam kopen? Dan is het verstandig om eerst even de volgende aandachtspunten door te nemen. Dan weet je in ieder geval waar je op moet letten.

Carrosserie

Het moge duidelijk zijn dat de Opel Adam geen ruimtewonder is, de ruimte op de achterbank en bagageruimte is heel beperkt.

Controleer de rubbers van een exemplaar met een canvas schuifdak. Die kunnen door uitdroging van het rubber tekenen van lekkage vertonen.

Roestproblemen zijn niet bekend bij de Opel Adam, het is een solide gebouwde auto met ook een degelijke bouwkwaliteit.

Controleer de afwateringsgaten van de motorruimte. Soms zitten ze compleet dicht met corrosie- en lekkageproblemen als gevolg.

Onderstel

Over het onderstel komen we weinig geluiden tegen. Uiteraard is het wel verstandig om het onderstel na te lopen op eventuele schades.

Let bij een eventuele proefrit ook goed op de werking van de schokbrekers en op krakende geluiden van het onderstel. Krakende geluiden zijn te verhelpen door rubbers te verversen.

Elektronica

De stuurbekrachtiging kan dienst weigeren, een bezoek aan de dealer of een reparateur is dan onontkomelijk.

Er zijn meldingen bekend van een infotainmentsysteem dat tijdens het rijden kan uitvallen.

Sowieso is het infotainmentsysteem niet het beste op de markt, in het bijzonder het navigatiesysteem. Dus wellicht even een telefoonhouder kopen en navigeren via Google Maps.

Controleer de airco-installatie bij vroegere exemplaren. De compressor van die installatie kan kapot gaan en dat is helaas een prijzige reparatie.

Aandrijflijn

De Opel Adam heeft een zeer kleine brandstoftank (38 liter), dus je moet regelmatig tanken. De 1.4-motoren en 1.4 Turbo van de S-versies zijn best onzuinig. Veel zuiniger is de 1.0 Turbo, de driecilinder dus.

Bobines zijn een aandachtspunt bij de 1.4-motoren. Bij een goede dealeronderhouden auto zijn die vast goed nagekeken. Het is niet heel prijzig om een kapotte bobine te vervangen.

De 1.0 driecilinder motor is kwalitatief goed, maar heeft een wat rauwe loop.

Aanbod Opel Adam op Marktplaats

Hoe is het dan gesteld met het aanbod van de Opel Adam van 2013 tot 2019? Dat valt alles mee! Op Marktplaats staan er op het moment van schrijven ongeveer 200 te koop, uiteraard met heel uiteenlopende prijzen en kilometerstanden. Rijden kan al vanaf 4.650 euro voor een exemplaar met 250.000 kilometer. Maar er staan ook auto’s te koop voor 18.000 euro: een Adam Rocks S uit 2016 met slechts 24.000 kilometer.Voor het totale aanbod van de Opel Adam kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.