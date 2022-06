Mercedes roept bijna 1 miljoen auto’s terug met remproblemen

Dus als de taxi die je aan wil houden niet voor je stopt is dat niet bewust. Die Mercedes heeft dus gewoon ook last van deze remproblemen.

Het is weer tijd voor de terugroepactie van de maand. Na recent BMW en even daarvoor Volvo is het nu de beurt aan Mercedes. Dat merk roept namelijk bijna 1 miljoen auto’s terug naar de garage vanwege mogelijke remproblemen, schreef het AD vanmorgen heel vroeg.

Vanwege een fabricagefout zouden de rembekrachtigers kunnen gaan roesten, wat in het ergste geval kan leiden tot de complete uitval van de remmen. De auto’s waar het om gaat zijn de ML, de grotere GL en de R-klasse, gebouwd tussen 2004 en 2015.

Mercedes krijgt er nog een flinke klus aan

In totaal moeten er 993.407 terug naar de dealer. Het merendeel zal wel de ML zijn, want van de andere twee zijn er niet zo bijster veel verkocht. Maar als die auto’s dan bij de dealer staan, zijn de remproblemen niet heel eenvoudig op te lossen.

Allereerst wordt gekeken of er überhaupt corrosie te vinden op de rembekrachtigers. Is dat niet het geval, dan is er niets aan de hand en kun je je Mercedes slagschip gewoon weer meenemen. Maar als er een beetje roest opzit, wordt getest wanneer de rembekrachtiger gewisseld moet worden.

Dat kan variëren van twee jaar tot direct. Al zegt Mercedes dat je beter direct de remproblemen kan oplossen, dus dat wil zeggen dat er meteen een nieuwe rembekrachtiger op moet. Lijkt ons ook niet heel onverstandig trouwens.

Hoeveel auto’s moeten in Nederland terug?

Overigens kun je zelf ook checken of er iets mis is met de remmen van jouw Mercedes. Mochten er sissende geluiden te horen zijn tijdens het remmen, moet je je rempedaal bovendien harder indrukken dan normaal én duurt het vervolgens langer voordat je stilstaat, dan heb je remproblemen aldus de Sherlocks bij Mercedes.

Oh ja, het is niet bekend hoeveel auto’s er in Nederland terug moeten naar de dealer vanwege de remproblemen. In Duitsland zijn het er in elk geval 70.000, dus dan weet je een beetje in welke orde van grote je moet denken.

Dus heb jij de komende tijd ineens een dikke Mercedes achterin jouw achterbak zitten op de snelweg, word dan niet boos op de bestuurder. Die kan er niks aan doen.

Het is allemaal de schuld van Mercedes zelf. Dus.