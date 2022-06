Deze Mercedes met Nederlands tintje kan van jou zijn

En zeg nou zelf, welke rechtgeaarde Hollander wil er nou géén Mercedes met een Nederlands tintje?

Nederland is een geweldig land. Althans, dat is wat we de premier te pas en te onpas horen verkondigen. Alles hebben we voor elkaar in ons kleine kikkerlandje. We bouwen bruggen, superjachten, XTC-labs, verkopen onmeunig veel bloemen en baggeren over de hele wereld. Kortom, wij staan ons mannetje wel. Aldus Rutte.

Alleen jammer dat het met de automobiele industrie in ons land niet zo goed gesteld is. Ja, we hebben Donkervoort natuurlijk en in Limburg worden wat BMW’s en MINI’s in elkaar geschroefd, maar toch. We doen niet echt mee als het daarop aankomt.

Daarom is het zo leuk als er weer een auto met Nederlands tintje wordt gebouwd. Zeker als het een extreme Mercedes is, in dit geval de GT R Speed Legend. Ontwikkeld door de Nederlander Ronald Bussink.

Koop deze extreme Mercedes GT R

Daarom noemen we hem liefkozend ook wel de Bussink GT R Speed Legend. In de basis is dat natuurlijk een Mercedes AMG GT R Roadster. Bij de Speed Legend heeft meneer Bussink de voorruit eraf gehaald en er een soort HALO-achtige spijl op geplaatst. Als knipoog naar de moderne F1-auto’s natuurlijk.

Mocht je nou denken dat Bussink een beunhaas is die met zijn onbekwame handjes aan een dikke sportwagen heeft gezeten, niets van dat alles. De auto is in samenwerking met HWA ontwikkeld en gebouwd. HWA staat voor Hans Werner Aufrecht en is een bedrijf dat zich bezighoudt met autosport-activiteiten van Mercedes.

Oh ja, mocht Aufrecht je nou bekend in de oren klinken, dan kan dat. Dat is namelijk de A in AMG. Hans Werner Aufrecht is een van de twee oprichters van AMG en zodoende weet je dus dat jouw Mercedes Speed Legend door kundige mannen (M?V?X) onder handen is genomen.

Veel te snel voor de Nederlandse snelweg

De originele Mercedes GT R was al geen stakker met zijn 568 pk, maar als je wilde kon je je Bussink GT R Speed Legend laten opvoeren tot 850 pk. Daarmee ligt de top waarschijnlijk net iets boven de 100 kilometer per uur, dus pas op voor bonnetjes uit Leeuwarden.

Maar het specifieke exemplaar dat jij kunt kopen en waar wij het hier over hebben heeft gewoon het standaardvermogen van 568 pk. En dat lijkt ons ook prima, zo zonder voorruit. Oh ja, je krijgt er ook twee helmpjes bij, zodat je de vliegjes en opvliegende steentjes tegen je voorhoofd tenminste overleeft. Is toch een geruststellende gedachte, is het niet?

Het Nederlandse tintje is wel duur

Deze Mercedes Bussink AMG GT R Speed Legend staat te koop bij ASV in Veghel. Bekend van de meerdere speciale modellen van Mercedes die ze daar verkopen. Goedkoop is hij niet, maar dat is ook niet gek gezien deze auto een oplage heeft van 5. En daar betaal je dan ook voor.

1.250.000 euro willen ze ervoor hebben. Is veel geld voor een dakloze Mercedes, maar deze heeft ter verdediging nog maar 2435 kilometer gereden. Is bijna als nieuw dus. Wil je hem hebben, kijk dan even gauw op de advertentie bij ASV en sla je spaarvarken maar aan stukken.

Het is dat wij hem niet kunnen betalen, maar anders…