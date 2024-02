Opel Corsa Irmscher is veel show en weinig go

Ziet er stoer uit, maar een bommetje is de Opel Corsa Irmscher niet.

De tijd dat autofabrikanten met vette hot hatches kwam ligt -helaas- achter ons. De b-segmenters moeten vooral zuinig, ruim en veilig zijn. Saai! Gelukkig zijn er nog tuners die er iets van proberen te maken. Zoals het Duitse Irmscher.

Het tuningsbedrijf heeft de nieuwste Opel Corsa beetgepakt. Ze bieden zowel uiterlijke- als motortuning aan. De basis is niet heel guitig. Je kunt de Corsa op benzine met 75 of met 100 pk krijgen. De motorische tuning van Irmscher voegt ongeveer 20 pk aan vermogen toe. Dat betekent dat je maximaal 120 pk uit je Corsa kunt krijgen bij het merk. Dan is de volledig elektrische Corsa-e met 136 pk nog krachtiger.

Het uiterlijk van de Opel Corsa Irmscher is daardoor nogal over de top. Met 18 inch wielen, een two-tone kleurstelling en een 30 mm verlaging verwacht je toch minstens 200 pk onder de kap. Niets van dit alles. Dat betekent dat je er toch bij het eerste beste stoplicht wordt uitgetrokken door andere automobilisten. Is toch een beetje onbevredigend, niet?

Dat gezegd hebbende. Er is nu eenmaal een markt voor optische tuning. Autoliefhebbers die helemaal losgaan op het exterieur, maar de motorische tuning zo goed als achterwege laten. Voor die categorie mensen is de Opel Corsa van Irmscher uitermate geschikt.

De tuner is vooral bekend van tuning voor Opel, maar heeft ook spulletjes voor tal van andere merken. Het bedrijf heeft producten voor onder andere Volkswagen, Toyota, Ford en Tesla.

Onderdelen voor je Corsa kun je kopen via de website van Irmscher of bij aangesloten partners. De tuning begint bij 750 euro. Mag het wat heftiger? Dan moet je nog even geduld hebben. Irmscher zegt het er niet hier bij te laten en later ook met special editions op basis van de Corsa te komen.