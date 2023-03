Deze Opel Corsa B GSi op Marktplaats heeft een verrassing onder de kap

Dit oude bolhoedje van Opel wil best vooruit. Dat heeft alles te maken met de dikke verrassing onder de kap.

De Opel Corsa B was ooit alomvertegenwoordigd in het Nederlandse straatbeeld. Echter die tijden zijn voorbij, zo schreven we eerder al. Het heeft met meerdere dingen te maken. De Corsa’s waren enigszins roestgevoelig, maar de doodsteek was waarschijnlijk EuroNCAP. In de tests van deze instantie die opeens aanzien kreeg in de tweede helft van de jaren ’90, scoorde de Corsa abominabel slecht.

En ja, je wil natuurlijk niet per se in een death trap rondrijden. En misschien nog minder je vrouw of kind er zich in laten verplaatsen. In de jaren ’90 mocht je immers nog gewoon zeggen dat de Corsa meestal een autootje voor erbij was.

Toen de economische waarde van de kleine Opel snel kelderde, was er niet zoveel reden de guitige bolhoedjes nog in leven te houden. Doch de verkopert van de Corsa die -wie anders dan- @rachid vond op Marktplaats, zag nog wel wat in de Corsa B. Het gaat dan ook om een zwarte GSi, de magische letters die Opel zette tegenover Volkswagens ‘GTI’.

Maar, deze GSi is ook niet meer standaard. De 1.6 zestienklepper die het vederlichte origineel tot een vlotte auto maakte is vervangen door een 2.5 V6. Waar deze vandaan komt is niet duidelijk. Wellicht uit een Vectra, Calibra, of Omega. De unit heeft in ieder geval ‘ongeveer’ 180 pk, aldus de verkoper. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde F20 vijfbak.

In tegenstelling tot bij de Clio V6, is bij deze Corsa de V6 gewoon overdwars voorin de neus geplaatst. Voordeel is dat er dus behoorlijk wat gewicht rust op de voorwielen die de bemmende pk’s naar het asfalt moeten brengen. Nadeel is potentieel wat onderstuur. Echter doet de stance van de Corsa op zijn OZ Racing Allegerita’s vermoeden dat getracht is de wegligging zo puik mogelijk te houden.

Qua uiterlijk is er verder niks heel heftigs gedaan met de Corsa. Geblindeerde ramen, de genoemde 16″ pornojetsers, booskijkers en een Remus-uitlaat (waar zijn ze gebleven?) zijn er ook bij, evenals een doos waar decibels uitkomen achter de achterklep.

Op de klokkenwinkel van de Corsa staat een cijfer beginnend met een ‘2’ als kilometerstand. We kunnen net niet lezen of het volgende cijfer een ‘7’ is of een ‘3’. Echter, de motor heeft volgens de verkoper ongeveer 190.000 kilometer achter de rug. De vraagprijs is 5.850 Euro. Kopen dan maar?