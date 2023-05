Vernieuwde Opel Corsa-e tot 402 km actieradius

Opel heeft de nieuwe Corsa opgefrist, de vraag is of de auto de hooggespannen verwachtingen waar kan maken.

Vroeger was een Opel Corsa wel één van mijn droomauto’s. Compact en in sommige versies best rap. Gewoon een leuke auto. Dat vonden veel mensen, want de auto werd goed verkocht. Zo anders is het nu in dit segment. In het B-segment zien we namelijk al jaren teruglopende verkopen. Sterker nog, sommige autofabrikanten stoppen in het geheel met auto’s die in dit segment vallen.

Nieuwe Opel Corsa

Zo niet bij Opel. Zij zien nog toekomst in de Corsa en voorzien de auto van een facelift. De nieuwe Corsa is heel herkenbaar door het Vizor-front. Het smoelt eerlijk gezegd best goed, zeker in een donkere kleur. De led-koplampen maken het geheel af, die je overigens standaard krijgt. De achterkant wordt gekenmerkt door de typenaam. Die staat namelijk in grote letters op de achterklep.

De Corsa heeft een zijaanzicht met karakteristieke lijnen, de onderbroken C-stijl is daarbij het meest opvallend.

Cockpit

Binnenin is de compacte auto ook aangepakt. We zien een 10-inch scherm met een hoge resolutie. Het navigatiesysteem biedt online-diensten, spraakherkenning (roep: ‘hey Opel’) en over-the-air updates.

Het systeem is volledig instelbaar, zodat het zich kan aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker. Natuurlijk komt het met een mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden en met Apple CarPlay en Android Auto. Al met al ziet de cockpit eruit als een fijne omgeving. Dit komt ook door de nieuwe stoelbekleding, de schakelpook een vernieuwd stuurwiel. Die laatste ziet er wel heel groot uit in de tamelijk kleine cockpit.

Motoren

Ook Opel gaat op de elektrische tour en komt met een volledige elektrische en een hybride variant. De Corsa Electric is leverbaar met twee aandrijflijnen: de eerste komt met 100 kW (136 pk) en met een verbeterde actieradius tot 357 km (WLTP). Nieuw is de variant met 115 kW (156 pk) en tot 402 km actieradius (WLTP). De benzinemotoren van 74 kW/100 pk en 100 kW/136 pk krijgen hulp van een 48-Volt starter-generator en zijn dus milde hybrides.

Prijzen zijn nog niet bekend. Die worden in een later stadium bekendgemaakt. De huidige generatie Corsa (F) is sinds 2019 op de markt. Met deze facelift kan de hatchback er de komend jaren weer tegenaan.