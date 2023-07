Prijs vernieuwde Opel Corsa bekend: goedkoper dan de Polo!

De prijs van de vernieuwde Opel Corsa is bekend, evenals die van zijn elektrische evenknie.

De Opel Corsa heeft onlangs een opfrisbeurt gekregen. Ondanks dat de B-segment hatchback van Opel nog uitstekend verkoopt en fris overkomt, zag Opel zich genoodzaakt het model op te frissen.

Met name de neus met de kenmerkende Vizor-grille is een herkenbare feature van de vernieuwde Opel Corsa.

Prijs vernieuwde Opel Corsa

De goedkoopste nieuwe Corsa kost € 23.349. Daarvoor krijg je een 1.2 driecilinder motor met 75 briesende paarden. Wil je iets meer pit, spaar dan door voor de 1.2 Turbo, die een nauwelijks te bevatten 100 pk tot zijn beschikking heeft. Die kost 24.499 euro. Altijd doen, dus.

Als we kijken naar de concurrentie, komt de Opel Corsa er goed vanaf. Auto’s zijn nu eenmaal erg duur tegenwoordig:

Prijs vernieuwde Opel Corsa E

De Opel Corsa-e heet geen Opel Corsa-e meer, maar Opel Corsa Electric. Het nummer Musica é van Eros Ramazotti wordt gelukkig niet omgedoopt tot Musica Electric. Deze bestseller is te koop voor een prijs die gevoelsmatig erg hoog is, voor € 34.999 is deze van jou. Met de standaard Corsa Electric heb je een range van 357 km en standaard een 136 pk sterke motor. Optioneel is er nu ook een Corsa Electric met 156 pk en een range van 402 km. Die kost dan 37.999 euro.

BYD Dolphin Active | € 29.990

Renault Zoe R110 Equilibre | € 34.790

Opel Corsa Electric | € 34.999

Honda e | € 36.160

Mini Electric | € 38.690

De vernieuwde Opel Corsa én Corsa Electric zijn nu te bestellen bij de betere Opel-dealer!