Opfrisbeurt Continental familie: NOG hoogpoliger tapijt

Het is misschien wel de meest geslaagde transformatie van de ene op de andere generatie: die van de Continental GT. Zoals jullie waarschijnlijk al lang weten, staat huidige generatie staat niet meer op een Audi-platform, maar op dat van en Porsche Panamera.

De gewichtsverdeling is bij de Porsche veel beter. Die auto heeft namelijk de motor verder naar achter en in basis achterwielaandrijving en dat is belangrijk om onze huispurist @jaapiyo tevreden te houden. Daarbij zijn de proporties en de ‘axle-to-dash-ratio’ (ja, dat is een ding) veel beter.

Opfrisbeurt Continental familie

Bentley onthulde de derde generatie Continental GT in de zomer van 2017 en de auto stond bij de dealers in 2018. In 2019 kwam daar een op versie bij – de Continental GT Convertible – en in 2020 de sedan, de Flying Spur. Die heeft niet meer de naam Continental, maar profiteert wel mee van de updates.

Ja, we zeggen updates want van een facelift is niet echt sprake. Het zijn wat uiterlijke wijzigingen, zoals extra aluminium voor de voor en zijkant. Deze zijn volgens Bentley in meerdere richtingen geborsteld (dat dat kon, joh) en dat geeft een driedimensionaal effect. Je rijdt dus écht voor schut in je oude Bentley met standaard geborsteld aluminium. Dan ben je een heel eendimensionaal persoon, zeg maar.

S en Speed

Bentley heeft de laatste jaren een paar uitvoeringen op de markt gebracht en daar was nogal wat verwarring over. Dat is nu nog niet helemaal uit de lucht, maar de Britten hebben hun best gedaan. Je kunt nu kiezen tussen sportief of chic. De sportieve versie is de ‘S’ en de ‘Speed’ (die laatste heeft nu nog de W12-motor).

De S heeft gewoon de V8 motor of een V6 plug-in hybride. Er is geen mechanisch onderscheid met de V8 S, zoals dat met de vorige generatie nog wel was. De S kun je herkennen aan hongraatgrille. Om het lekker verwarrend te maken, je kan de S nog voorzien van de Blackline Specification. Dan wordt al het chroom zwart gemaakt.

Chiquer

Wil je juist wat chiquer voor de dag komen, dan kan dat ook. Dan moet je opteren voor de Azure. Ook deze kun je krijgen met een 2.9 V6 PHEV of een 4.0 V8. De Azure heft een nieuwe grille met verticale spijlen op de coupé en cabriolet.

De 22 inch velgen – voorhen voorbehouden aan de Flying Spur – zien we nu op de tweedeurs versies. Alle Azures krijgen nu ook nieuwe vloermaten die nog veel hoogpoliger zijn. Niets is lekker dan je schoenen uit doen en je voeten in hoogpolig tapijt weg laten zakken.

Oh ja, voordat we het vergeten. Bentley is enorm begaan met het milieu en heeft zodoende ervoor gezorgd dat ze voor een groter gedeelte bestaan uit gerecycled materiaal. En nee, daarmee bedoelen we niet een oude Volkswagen Phaeton. Dit zal overigens de laatste update van deze familie zijn voordat er een grote facelift komt.

