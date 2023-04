Alpine A290 is de eerst elektrische hot hatch

De Alpine A290 is de nieuwe Renault 5 Alpine, eigenlijk.

Met sommige auto’s verandert er niet veel aan de beleving of je nu elektrisch rijdt of met een verbrandingsmotor. Zeker in grote luxe auto’s is de beleving niet compleet anders. Als je gewoon met het verkeer meerijdt heb zijn de verschillen al helemaal niet zo groot. Ja, tenzij je moer remmen of een bocht in duikt. Dan merk je dat je met flink veel extra gewicht onderweg bent.

En dat is precies waarom er nog echt elektrisch hot hatches zijn. Ten eerste is een hot hatch een nicheproduct, dus fabrikanten zorgen eerst dat de hardlopers waar veel marge op zit elektrisch worden. De rest is dan later aan de beurt.

En de eerste elektrisch hot hatch lijkt dan er nu toch echt aan te komen. De eerste gaat hoogstwaarschijnlijk Alpine worden. Alpine moet binnenkort natuurlijk ook helemaal lektrisch zijn en dat doen ze met een ideale garage. Deze bestaat uit drie modellen: een sportieve hatchback, een sportwagen en – nooooooooooooooooo – en crossover, de Alpine GT X-Over.

Alpine A290_β

De Alpine A290 lijkt de snelle versie te gaan worden van de Renault 5 EV die eraan komt. Nu denk je: waarom geen R.S. (Renault Sport) versie? Goede vraag! Renault Sport is simpelweg omgedoopt tot Alpine. Het hoofdkantoor in Dieppe is exact hetzelfde als dat van Renault Sport. Nu is de cirkel weer rond, want Renault Sport ging daarvoor door het leven als Alpine.

Net als alle andere Alpine’s zal de thypenaam bestaan uit een ‘A’ (van Alpine) en dan drie letters. De Alpine Alpine A290 heeft er nu een β-tje achter om aan te geven dat het een beta-versie is. Een prototype in het conceptstadium zeg maar. De basis is de Renault 5 EV, die in 2024 op de markt komt. Zo extreem als de Renault Zoe R.S. is de Alpine A290 niet.

De verwachting is dat Alpine de motor uit d Mégane E-Tech in de R5 gaat lepelen. Deze levert zo’n 215 pk. Het doet ons denken aan de Renault 5 Alpine, dat was ook een van de eerste hot hatches. De geschiedenis lijkt zich dan ook te gaan herhalen.

Echt de eerste?

Is de Alpine A290dan de eerste? Er zijn toch al elektrische hot hatches? Je kan er inderdaad een boom over opzetten of de Mini Cooper SE of Cupra Born een hot hatch is. Beide auto’s zijn zeker leuk en hebben absoluut een iets sportievere inslag, maar het is vooral de marketingafdeling die een sportbadge gaf, niet de sportafdeling. De Mini Cooper SE heette eerst eigenlijk Mini Electric en de Cupra Born was de Seat El-Born. De sportievere accenten (en naam) zijn toepast om de hogere vraagprijs te kunnen rechtvaardigen.

De eerste officiële beelden van de Alpine A290 beleeft krijgen we te zien op 9 mei. In 2025 moet de eerste elektrische hot hatch in de showrooms staan.

