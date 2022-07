Opgeknapt of juist verpest? BMW M4 van dAHler

Alles valt en staat met smaakgevoeligheid in deze kwestie. Wie waardeert de BMW M4 volgens dAHler?

Inmiddels zijn we wel gewend geraakt aan die nieren. Betekent overigens niet dat we het allemaal mooie vinden hè. Zeker zo in het donker uitgevoerd zullen zelfs de haters er iets minder hard over vallen. Maar hoe zit het dan met de tuning?

De Zwitserse tuner dAHler heeft een plasje gedaan over de BMW M4. Wat meteen opvalt zijn de grote 21-inch velgen onder deze auto. De typische velgen van dAHler. Net als dat Alpina zijn signature velgen heeft, heeft de Zwitserse tuner dat ook.

Maar of het echt mooi staat op deze 4 Serie, daar zullen de meningen over verschillen. Je kunt ze ook in 20-inch krijgen overigens. Mocht dat meer je ding zijn.

De G82 is met 26 mm verlaagd. Ook zit er een nieuw uitlaatsysteem onder de M4 met grotere sierstukken. Daarnaast hebben de Zwitsers de S58 niet ongemoeid gelaten. Het blok met twee turbo’s is dankzij een remap nu goed voor 610 pk en 720 Nm aan koppel. Ter vergelijking, een M4 Competition levert normaal gesproken 510 pk en 650 Nm koppel.

De vermogenstoename is puur het kietelen van de ECU. Ga je ook met hardware aan de slag dan komt de power uit op 630 pk en 740 Nm koppel. Naast de M4 Coupé is deze tuning ook verkrijgbaar op de Cabriolet, de M3 en later ongetwijfeld de M3 Touring.