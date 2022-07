Vernieuwde Lexus ES neemt afscheid van dramatische bediening

Ze zijn verstandig geworden in Japan. Na jaren van volhouden heeft de 2023 Lexus ES iets heel goeds!

Elk automerk heeft zo zijn eigen invulling op de ergonomie. Soms pakt dat goed uit. En soms ook niet. Zelfs als er kritiek is zijn autofabrikanten soms stronteigenwijs. Ze blijven nog even vasthouden aan het oude, maar gaan dan toch overstag. Met vandaag: de nieuwe Lexus ES.

Het Japanse automerk heeft de ES voor modeljaar 2023 in het nieuw gestoken. Normaal gesproken zijn modeljaar updates niet zo heel spannend. En als je kijkt naar het uiterlijk van de ES zie je inderdaad ook weinig verschillen. Er is echter een cruciaal verschil aan boord van de zakensedan.

Lexus heeft jarenlang vastgehouden aan een soort muis voor de bediening van het infotainment. Een verschrikking, want het laatste wat je wil tijdens het rijden is klooien met een touchpad. Het kwam het Japanse luxemerk op veel kritiek te staan. Desalniettemin hield Lexus jarenlang vast aan deze manier van infotainment. Maar er is goed nieuws! Ze zijn eindelijk verstandig geworden.

Touchpad no more

De vernieuwde Lexus ES neemt afscheid van de touchpad. Hoera! Er is een geheel nieuw multimediasysteem voor in de plaats gekomen. De bediening werkt middels een touchscreen. Heel modern Lexus, heel modern. Er is een bekerhouder gekomen op de plek waar voorheen het touchpad zat.

Ook fijn: het nieuwe multimediasysteem heeft ondersteuning voor draadloze Apple CarPlay. Gebruikers van Android Auto zijn helaas nog aangewezen op een kabeltje. Verder komt het systeem met een eigen stemassistent. Door Hey Lexus te roepen kun je stemcommando’s doorgeven.

Oktober uitgeleverd

De modeljaar update brengt nog andere kleine wijzigingen. Onder andere 10 nieuwe kleuren en nieuwe velgen. De productie van de vernieuwde ES begint over een maand. In oktober zijn de eerste leveringen.