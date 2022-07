Louwman haalt BYD naar Nederland

Shoppen voor een BYD doe je in Nederland bij Louwman.

Een nieuw automerk lanceren is één. Klanten bereiken is een tweede. Dat doen de meeste merken niet op eigen houtje, maar schakelen daar een autogigant voor in. Zo is bijvoorbeeld de Van Mossel Automotive Groep verantwoordelijk voor MG. En in dit geval neemt Louwman het automerk BYD voor zijn rekening.

BYD (dat staat voor Build Your Dreams) kennen we van de elektrische bussen. Je hebt ze misschien al eens zien rijden rondom Schiphol. Het Chinese merk heeft echter ook de ambitie om personenauto’s uit te brengen in ons land. Dat gaan ze dus doen via Louwman.

De importeur van onder andere Toyota, Lexus en nu dus ook BYD gaat de online- en offline verkoop en alle serviceactiviteiten van de elektrische personenauto’s van BYD verzorgen.

In eerste instantie ligt de focus op het online verkopen van auto’s. Het gehele aankoopproces verloopt digitaal. Later in het jaar komen er ook meerdere fysieke dealers in Nederland. De eerste komt in Amsterdam. Hier zal het ook mogelijk zijn om een proefrit te maken met een elektrische auto van BYD.

Byton

Het is niet de eerste keer dat Louwman een Chinees automerk naar Nederland brengt. Een eerdere poging werd gedaan met het automerk Byton. Zo ver kwam het niet. Byton raakte in de financiële problemen en ging in 2021 bankroet.

Met BYD ligt een gezondere basis op tafel. Het merk bestaat al sinds de jaren negentig en heeft een miljardenomzet. Het aantal Chinese automerken groeit in Nederland langzaam maar zeker. Na Xpeng en de ambitie van Nio om naar ons land te komen heb je straks dus ook elektrische personenauto’s van BYD.