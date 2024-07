Opgepast! Het is volgende week weer flitsmarathon

Het is weer tijd voor een terugkerend fenomeen: de Europese flitsmarathon.

Als je nog een lange reis voor de boeg hebt op weg naar je vakantiebestemming wil je natuurlijk wel een beetje doorrijden. Daarbij moet je echter oppassen, want door heel Europa gaat er volgende week extra geflitst worden.

Meestal vinden de flitsmarathons zo rond april plaats, maar nu heeft Roadpol besloten om eens lekker vakantiegangers te gaan flitsen. Roadpol is een soort Interpol, maar dan gaat het om een samenwerkingsverband van de verkeerspolitie. Daarbij zijn 29 landen aangesloten, waaronder uiteraard Nederland.

Wanneer is deze flitsmarathon dan precies? Vanaf 5 augustus tot en met 11 augustus moet je extra op je hoede zijn. Voorheen was er één dag waarop de flitsagenten alles uit de kast trokken, maar dat schijnt nu niet het geval te zijn. Deze heel week zou de kans dat je geflitst wordt dus ongeveer even groot moeten zijn.

Via: AD