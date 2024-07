Officieel: Audi A6 e-tron troeft i5 af met 750 km range

De Audi A6 e-tron is eindelijk hier en vormt een serieuze bedreiging voor de BMW i5.

Audi pakt groot uit deze maand, met twee hele belangrijke onthullingen. Eerder deze maand konden we de nieuwe A5 aan jullie voorstellen (de opvolger van de A4) en nu is daar de nieuwe A6 (de opvolger van de A6, maar dan elektrisch).

Productieversie vs. concept

De A6 e-tron kregen we in 2022 al te zien als concept, maar nu onthult Audi eindelijk de productieversie. De concept car werd destijds heel goed ontvangen en het goede nieuws is: Audi heeft weinig veranderd.

Op bepaalde punten is de productieversie zelfs mooier dan de concept car. Die had namelijk een overdreven diffuser, die nu een stuk subtieler is. Ook de achterlichten die regelrecht van een kermisattractie leken te komen zijn vervangen door een strakkere LED-streep.

Sportback & Avant

De A6 e-tron is er in twee varianten, een Sportback en een Avant. Net als bij de nieuwe A5 is er dus geen sedan. Gek genoeg noemt Audi de A5 hatchback wel een ‘limousine’, terwijl het hier dus een Sportback is. Enfin, maakt verder niet uit.

Een nieuwe gimmick is het verlichte Audi-logo aan de achterkant, wat collega @willeme gisteren al uitgebreid behandelde. Qua neus en achterlichten lijkt de A6 e-tron veel op de Q6 e-tron. Dat is niet de enige overeenkomst, want de auto’s staan ook op hetzelfde platform: het PPE-platform.

750 km range

De Audi A6 e-tron heeft dezelfde 100 kWh-accu als de Q6 e-tron, maar heeft toch een aanzienlijk grotere range. Dat is dus een belangrijke reden om géén SUV te kopen. Als Sportback heeft de A6 een range van maar liefst 750 km en als Avant 720 km. Daarmee zet de A6 e-tron zijn belangrijkste rivaal in zijn hemd, want de BMW i5 heeft maximaal 582 km WLTP-range.

De A6 e-tron heeft standaard alleen achterwielaandrijving (jazeker), met een 367 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarmee zit je in 5,3 seconden op de 100 km/u en de topsnelheid komt uit op 210 km/u. Laden kan met 270 kW, dankzij de 800V-technologie. Ook op dat punt heeft Audi Vorsprung durch Technik, want de i5 moet het doen met 205 kW.

Audi S6 e-tron

Mocht je 367 pk te mager vinden, dan is er ook meteen een S6 e-tron. Deze heeft wel quattro, maar de nadruk ligt op de achterwielen. De S6 heeft een systeemvermogen van 503 pk. Met launch control heb je tijdelijk zelfs 551 pk. Genoeg om in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u te sprinten en 240 km/u te rijden op de Autobahn. De range van S6 e-tron is nog steeds heel netjes: 670 km voor de Sportback en 640 km voor de Avant.

Interieur

Het interieur van de Audi A6 e-tron is geen verrassing. Dat is namelijk bijna exact hetzelfde als dat van de Q6 e-tron. Ook hier zien we het (optionele) scherm voor de bijrijder terug. Bij de A6 e-tron zien we nog wel twee extra schermen, voor de cameraspiegels. Als je daar helemaal niet op zit te wachten, niet getreurd: ook dit is optioneel.

Sta je te popelen om de Audi A6 e-tron te bestellen? Dan moet je nog even geduld hebben tot september. Tegen die tijd kunnen we ook vertellen wat ‘ie moet kosten.