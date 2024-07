Te bang? Nee, te lang!

Even ‘gauw’ oversteken. Dat is eigenlijk nooit een goed idee. Niet als voetganger, niet als automobilist. In dit geval is het nog dommer, want het is een vrij drukke weg. En het betreft een lange pickup.

Je hoeft niet lang na te denken wat er fout gaat in het filmpje.

