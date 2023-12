Oplichter verkoopt rolstoelbus 13 keer

Iets met slecht karma, dit autobedrijf maakt het wel erg bont.

Het ene gat, met het andere dichten. Niet overzien hoe je het einde van de maand gaat halen. Scenario’s waarbij je toch je creativiteit moet aanspreken. De ene zal kiezen voor minder geld opmaken (lekker de hele week droge rijst eten). De ander zal er voor kiezen om de inkomsten iets op te krikken. Dat laatste dacht een tweedehands autodealer in Philadelphia dus.

Alleen de uitvoering was behoorlijk laag bij de grond. Dit resulteert in een aanklacht vanwege ‘mail and wire fraud’. Valsheid in geschrifte dus. Wat ligt hier aan ten grondslag?

13 mensen laten betalen voor dezelfde auto

De werkwijze van het autobedrijf waarvoor hij nu vervolgd wordt was volgens het OM het volgende. Hij verkocht auto’s en inde de (aan)betalingen voor de auto’s zonder ze ooit af te leveren. Dan kom je natuurlijk heel ver met een kleine voorraad. Nu is het duidelijk dat je dan vroeg of laat moet onderduiken of een keer auto’s moet gaan leveren.

Maar deze Edward Scott R was volgens justitie al sinds 2019 bezig met dit truukje en dat duurde voort tot in 2023. Inmiddels is de beste man afgelopen week gearresteerd.

Veel van de auto’s die hij ‘verkocht’ waren geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen. Edward had dus ook nog heel slim bedacht dat hij het beste auto’s kon verkopen aan mensen die deze echt nodig hadden. Er is minder aanbod van rolstoelgeschikte ‘vans’ natuurlijk. Dus klanten zullen iets meer geduld hebben voordat ze boos weglopen.

Zo kreeg hij het voor elkaar om 1 rolstoelbus (een Ford T150) aan 13 verschillende mensen te verkopen zonder dat iemand deze uiteindelijk geleverd kreeg. Terwijl we er gevoeglijk van uit kunnen gaan dat alle 13 mensen deze bus echt nodig hadden. Een van de vele voorbeelden van zijn scams dus. In dit geval leverde dit hem ruim 260.000 dollar op.

De hele operatie die dus van 2019 tot en met 2023 duurde zou bij elkaar voor zo’n 2,5 miljoen dollar schade hebben toegebracht aan klanten.

Dat Edward geen karmapunten heeft verdiend moge duidelijk zijn. Dat hij in het aardse ook nog eens onderuit de zak kan krijgen klinkt ook waarschijnlijk. Waar hij nu van verdacht wordt, daarvoor kan hij maximaal 170 jaar gevangenisstraf voor krijgen en onder meer een boete van 2,75 miljoen dollar. Wordt vervolgd.

via: Jalopnik