Meest bekeken Autoblog video’s van 2023

Welke Autoblog video’s keken jullie massaal in 2023?

Het einde van het jaar komt in zicht. En dat betekent traditioneel lijstjes! In dit artikel blikken we terug op het afgelopen jaar als het op Autoblog video’s aankomt, want ook in 2023 hebben we natuurlijk weer tientallen rijtesten, Mijn Auto’s en noem maar op gemaakt.

Meerdere EV’s met meer dan 1.000 pk, twinturbo V8, een plug-in hybride V6 of een atmosferische V10. Het kwam allemaal voorbij dit jaar. Al jaren blijkt de Mijn Auto rubriek ontzettend populair, daar is 2023 geen uitzondering op. Verder springen er een aantal rijtesten en statische presentaties uit. Het volledige lijstje check je hieronder.

10. BMW iX1 rijtest – 47.000 weergaven

De goedkoopste elektrische BMW crossover. Ja, daar zijn Nederlanders natuurlijk wel benieuwd naar. Bovendien is de iX1 geen lelijke verschijning, toch? De BMW iX1 rijtest kon in elk geval op de nodige aandacht rekenen hier op Autoblog.

9. Lucid Air rijtest – 47.000 weergaven

1.111 pk in een elektrische auto. Dat trekt wel de aandacht. Sowieso zijn jullie fan van snelle EV’s, want dit is zeker niet het enige in het lijstje! De Lucid Air rijtest was goed voor 47k aan weergaven op YouTube.

8. BMW M3 Touring rijtest – 48.000 weergaven

De gezinsauto voor autoliefhebbers. Het is een BMW, het is een M en het is een stationwagen. Ingrediënten waar menig Autoblog-bezoeker het warm van krijgt. Een terecht plaatsje in dit lijstje denk ik, de BMW M3 Touring rijtest.

7. Mercedes-AMG S63 rijtest – 48.000 weergaven

Deze hybride werd door Wouter omschreven als de beste auto ter wereld. De nieuwe Mercedes-AMG S63 E Performance rijtest is echt een meester op het gebied van snelheid, comfort en luxe. Jullie vonden het ook wel een interessant ding, zo te zien

6. BYD Seal rijtest – 49.000 weergaven

Als ik je 5 jaar geleden had gezegd dat Autoblog-lezers liever naar een Chinese EV kijken dan een supercar met een V10 had je me misschien voor gek verklaard. Niets is minder waar. Jullie zijn stiekem hartstikke benieuwd naar een Chinese EV als de BYD Seal rijtest, aldus de statistieken.

5. BMW 3.0 CSL rijtest – 49.000 weergaven

De duurste BMW M ooit. En zeker de bijzonderste van de afgelopen jaren. We mochten rijden met de exclusieve 3.0 CSL, waar gewoon een Nederlands kenteken op prijkt. Heel erg gaaf!

4. Volkswagen Tiguan – 52.000 weergaven

De statische presentatie van de nieuwste generatie Volkswagen Tiguan. De voorganger was een leaselieveling in Nederland, dus logisch dat er veel interesse is voor de nieuwe. Staat op de vierde plek in dit lijstje.

3. Tesla Model S Plaid rijtest – 54.000 weergaven

Die andere EV met meer dan 1.000 pk. Er is veel hype geweest rondom de Tesla Model S Plaid. Toen wij er in reden voor de rijtest bleek de interesse ontzettend groot. En zo staat er een elektrische auto in de top 3!

2. Volvo EX30 – 59.000 weergaven

En dat is niet de enige EV. De Volvo EX30 is een auto waar heel veel Nederlanders naar hebben uitgekeken. Want een betaalbare Volvo crossover is nu eenmaal iets waar menig Hollander het warm van krijgt. Ook hier op Autoblog, bewijst onze Volvo EX30 video.

1. Mijn Auto – Nissan GT-R 1.400 pk – 71.000 weergaven

Jullie zijn gek op pk’s, dat bewijst deze top 10. Het is de derde auto in dit lijstje met meer dan 1.000 pk. Deze Mijn Auto was knotsgek en vereiste enige kunde om de boel op de weg te houden. Een bizarre Nissan GT-R Mijn Auto staat dit jaar op de eerste plek!

