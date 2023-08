Elektrische Ford Explorer uitgesteld

De Ford Explorer EV komt naar Europa, maar nu nog even niet.

De nieuwe elektrische auto’s vliegen ons om de oren. In hoog tempo komen er nieuwe merken met EV’s op de markt en de gevestigde merken elektrificeren ook op volle kracht. Daarvoor ontwikkelen fabrikanten zelfstandig nieuwe platformen en zoeken ze samenwerkingen. Soms loop je bij deze snelle overgangen wel wat vertraging op. Dat geldt nu dus ook voor de Ford Explorer EV.

Dikke elektrische SUV?

Allereerst even die auto zelf. Hoe zat dat ook al weer? Dat is geen elektrische variant van de Ford Explorer zoals we die kennen. Het is een speciaal voor de Europese markt bedoelde kleinere elektrische auto die op het MEB-platform van Volkswagen staat. Na de elektrische Ford Explorer is het idee dat er nog een tweede model op dat platform komt.

De Ford Explorer EV is bedacht als een 170 of 286 pk sterke achterwielaandrijver of als een 340 pk sterke vierwielaandrijver. De auto moet net iets kleiner dan 4,5 meter worden.

Uitstel Ford Explorer EV

Maar nu nog niet dus. De auto is namelijk met ongeveer een half jaar uitgesteld, zo meldt de Kölnische Rundschau. De productie zou namelijk nu al zo’n beetje gestart moeten zijn, maar dat is dus nu verschoven.

Volgens de Duitse krant is de introductie zes maanden naar achteren geschoven omdat er nieuwe veiligheidsvoorschriften zijn voor het batterijpakket. Daarom moet het merk een andere batterij bouwen die aan die nieuwe veiligheidseisen voldoet.

De Ford Explorer EV komt nu dus niet begin 2024 op de markt maar ergens aan het einde van de zomer van volgend jaar.