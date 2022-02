Opmerkelijke verschuivingen in file top 10

Een gehaat lijstje onder automobilisten. De file top 10. De meest actuele versie heeft interessante verschuivingen.

In de file staan is zo 2019. Helemaal verdwenen door de pandemie, zoals sommige dachten, is niet het geval. Wel is het lijstje door elkaar gehutst in 2021. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat Amsterdam compleet ontbreekt in de file top 10. Snap ik ook wel. Met een anti-auto beleid en torenhoge parkeertarieven zou ik ook niet graag in de hoofdstad komen met een voertuig. Alle gekheid op een stokje, dit is de top 10 van 2021 zoals vanmorgen bericht door De Telegraaf. Tussen haakjes zie je de positie van 2020.

File top 10 editie 2021

Haarlem (3) Den Haag (2) Groningen (3) Leiden (1) Apeldoorn (-) Nijmegen (4) Rotterdam (7) Arnhem (6) Breda (-) Tilburg (-)

Het ontbreken van Amsterdam werd al even genoemd. Maar dat is niet het enige opmerkelijke. Zo is het buiten de randstad ook druk aan het worden. Met gemeenten als Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en zelfs Groningen in de top 3. Verder zijn maar liefst twee steden uit Noord-Brabant nieuw in de top 10 in de vorm van Breda en Tilburg.

Applaus voor Leiden, dat de toppositie heeft weten te verliezen aan Haarlem en nu op P4 staat. In de steden Den Haag en Rotterdam is er niets anders. Was al druk en is nog steeds druk.

De top 10 is samengesteld aan de hand van data van de TomTom Traffic Index 2021. De dienst brengt jaarlijks van tientallen landen en honderden steden in kaart waar het elke keer weer verschrikkelijk druk kan zijn.

Foto: een file van Lambo’s is minder vervelend