Waarom is een Rolls-Royce zo duur? Nou, mede hierdoor!

Als je je afvraagt waarom een Rolls-Royce zo duur is, dan hebben wij wel een antwoord voor je. Hint: Het heeft met heel veel oog voor detail te maken…

Rolls-Royce staat van oudsher bekend als het summum op automobiel gebied. Rolls-Royce is niet alleen een merknaam, het is ook een soortnaam geworden. Want als iemand bijvoorbeeld zegt: “De Cohiba is de Rolls-Royce onder de sigaren”, dan weet je dat er geen lullig rokertje wordt bedoeld.

Zo’n reputatie bouw je natuurlijk niet in 1 dag op, sterker, het kost vele tientallen jaren. In het geval van Rolls-Royce begon het opbouwen op 6 februari 1911, bijna op de kop af 111 jaar gelden dus. Sinds die tijd is er enorm veel veranderd aan iedere Rolls-Royce. Behalve 1 ding, de Spirit of Ecstacy is altijd gebleven.

Ok, ze heeft er in de loop der jaren verschillende keren ietsje anders uitgezien (ze heeft à la Lewis Hamilton zelfs even geknield gezeten), maar het is altijd een herkenbaar beeld gebleven.

Rolls-Royce spendeert 830 uur aan een nieuwe ‘Flying Lady’

De Spirit of Ecstacy is daardoor misschien wel het meest beroemde merkteken van alle auto’s ter wereld. Ok, het paard van Ferrari en de ster van Mercedes kunnen er ook wat van, maar je snapt wat ik bedoel. Dan is het aanpassen ervan geen kwestie van even snel een paar krabbeltjes zetten en klaar, nee, er moet meer gebeuren.

En laat dat ‘meer gebeuren’ maar aan Rolls-Royce over. De heren (m/v/x) techneuten van het Duitse Britse merk hebben namelijk 830 uur besteed aan een nieuw ontwerp van de Flying Lady. Eentje die wat gestroomlijnder is voor als ze op de nieuwe elektrische Rolls mag plaatsnemen. 830 uur tekenen en in de windtunnel! Voor een merkje!!! Het mag wat kosten.

Spirit of Ecstacy is een stuk gestroomlijnder

Bij een elektrische auto gaat het om zuinigheid, zelfs bij Rolls-Royce. Daarom hebben de engineers ook hun mascotte aangepast aan die eisen. En daarbij zijn ze niet over 1 nacht ijs gegaan, lees maar wat ze er zelf over zeggen.

The new Spirit of Ecstasy stands 82.73mm tall, compared to her predecessor’s 100.01mm. Her robes, which flow behind her in the slipstream – often but erroneously characterised as ‘wings’ – have been subtly reshaped to make them more aerodynamic and realistic.

Hiermee lijkt het nieuwe beeldje nog wat meer op het oorspronkelijke ontwerp, dat begin vorige eeuw gemaakt werd door beeldhouwer Charles Sykes. Wat het meest opvalt is volgens Rolls-Royce de manier waarop de Lady nu staat. Niet meer met de beentje naast elkaar, maar met eentje naar voren. En ook de stand van de ‘vleugels’ valt op.

De nieuwe Spirit of Exstacy is specifiek ontworpen voor de elektrische Spectre die binnenkort verschijnt, maar zal ook op de andere modellen te zien gaan zijn. Dus als je net een nieuwe Rolls-Royce Cullinan of Phantom hebt gekocht en je hecht waarde aan altijd het allernieuwste hebben, mag je weer naar de dealer.

En mocht je je daar afvragen waarom je nieuwe ‘Roller’ zo duur is, weet dan dat er alleen al 830 uur werk in het nieuwe merkje zit.

Dat verklaart al een hoop!