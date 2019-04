Oppassen: Europese flitsmarathon is gestart

Ready, set.. go!

In een week zoveel mogelijk geld binnenharken awareness creëeren omtrent de verkeersveiligheid, dat is het doel van de jaarlijkse flitsmarathon. Nederland lijkt met het zeer goed georganiseerde CJIB koploper te zijn wat dat betreft, maar ons land doet nooit mee met de Europese flitsmarathon. Moet je over de grens zijn, of woon je in België, dan is het oppassen geblazen.

De gehele week zijn er acties in 26 deelnemende Europese landen. Een soort Eurovisie Flitsfestival, alleen zijn in dit geval de verliezers en winnaars al bekend. Of wacht, dat is met het Songfestival toch ook zo? Afijn, het themaweek kent vandaag de strengste dag met een flitsmarathon van 24 uur.

TISPOL, het European Traffic Police Network, laat met trots de cijfers van de Europese flitsmarathon van 2018 zien. Vorig jaar waren er 23 deelnemende landen, met in totaal 14.113 agenten. Er werden op 12.876 plekken gecontroleerd op de snelheid, met 3.224.397 passerende voertuigen in totaal. Uiteindelijk zijn er in een week tijd 257.639 boetes uitgeschreven.

In België staat de federale politie klaar om automobilisten op de bon te slingeren. De federale politie werkt samen met 127 lokale politiezones om het proces in goede banen te leiden. De Belgen organiseren meerdere keren per jaar zo’n flitsmarathon, de laatste keer was in oktober 2018. Moet je niet in België, maar in Duitsland zijn dan is het ook goed om extra alert te zijn. De Duitsers doen tevens mee aan dit Europese initiatief.

Met dank aan Maurice voor de tip!