Topsport: Europese verkeerspolitie houdt flitsmarathon

Oké jongens, kilometer 30...nog iets meer dan tien te gaan. Heeft iemand nog een reserve accu bij?

De Europese verkeerspolitie gaat vandaag op de sportieve toer. Gedurende een periode van 24 uur flitsen ze iedereen de moeder. Het officiële doel is de Euro-burger na te laten denken over de gevolgen van het overtreden van de maximumsnelheid. Wij denken echter dat de five-oh stiekem een nobeler doel heeft, namelijk de gewone man (m/v) op de straat zich te voor een dag te laten voelen als een door een paparazzo belaagde celeb in Hollywood.

Voordat je na gaat denken over waar je vanochtend allemaal te hard gereden hebt op weg naar je werk en probeert na te gaan of je iets opvallends in de berm hebt gezien: de meesten van jullie hoeven je geen zorgen te maken. De Nederlandse politie doet namelijk niet mee aan de Europese actie. Niet echt sportief van ze, maar goed. Onze gewaardeerde Belgische lezers en flitsende (har har) zakenlui die zich regelmatig over de grens bewegen voor werkzaamheden moeten wel oppassen. Buurlanden België en Duitsland doen namelijk wel mee aan de flitsmarathon, evenals Luxemburg.

TISPOL (de Europese organisatie voor verkeerspolitie) geeft aan dat de plaatsen waar geflitst wordt vooraf bekend worden gemaakt, omdat de actie niet bedoeld is om een zak geld binnen te halen. Desalniettemin werden bij de vorige flitsmarathon 36.500 mensen op de bon geslingerd voor te hard rijden. 107 mensen verloren hun rijbewijs. Je bent gewaarschuwd.