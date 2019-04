Deze AMG ‘C43 S’ maakt het de C63 lastig

Zo'n zescilinder kan ook best fijn zijn.

De Mercedes-AMG C63 (S) is een beest van een auto, dat moge duidelijk zijn. Met maximaal 510 pk op de achterwielen uit de 4.0 biturbo V8 kan de C-klasse nog listig uit de hoek komen op een regenachtige dag. Voor wie dit allemaal iets té is kun je opteren voor de Mercedes-AMG C43 met 390 pk. Helaas zit er dan wel een flink gat tussen de 476 pk sterke C63 en zo’n C43.

De C43 beschikt over een geblazen drieliter zespitter en turbo’s betekent makkelijk kietelen. Dat heeft het Duitse Performmaster goed begrepen, want met een PEC-module weet de tuner het vermogen van de Mercedes-AMG C43 naar 460 pk en 610 Nm koppel te brengen. Met dit vermogen komt de C-klasse dicht in de buurt van de C63 non-S.

Het gaat hier niet om Ali Express-tuning. Performmaster geeft twee jaar of 100.000 kilometer garantie op de motor. Met de tuning verdwijnt ook de elektronische snelheidsbegrenzer. De topsnelheid gaat daardoor van 250 km/u naar een keurige 285 km/u.

Optisch maakt Performmaster de C43 helemaal af. Onder meer de Panamericana grille (normaal gesproken alleen op de 63/65-modellen), een voorspoiler en zijskirts maken de AMG een stukkie dikker. Daarnaast zijn alle chrome details zwart gemaakt. Dit, of toch doorsparen voor een instap C63?