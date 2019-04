Ongebruikelijke Porsche levert bizar bedrag op

Alles met de naam Porsche lijkt tegenwoordig geld waard. Dit is uiteraard geen gewoon ding.

Afgelopen weekend vond er een veiling van klassieke voertuigen plaats genaamd Oldtimer Galerie te Toffen (Zwitserland). Opvallend, maar zeker niet minder interessant, was deze Porsche Master 409. Een zeldzame trekker uit 1962. In zijn tijd stond de Master bekend als een zeer sterk model met zijn dieselmotor. Onder tractoren is de Master een zeldzame verschijning, Porsche heeft er maar 50 van gemaakt. Slechts 3 van de 50 hadden een configuratie met twee zitplaatsen. Dit is er zo’n eentje.

Combineer Porsche met schaarste en een goede staat en je hebt goud in handen. De trekker, die in 2012 opgeknapt is, bleek zeer geliefd op de veiling en het hoogste bod kwam uiteindelijk neer op 201.600 euro. Dat moet iemand zijn geweest met een zeer grote liefde voor de Master, of hij ziet er investeringsmogelijkheden in. Wanneer iemand op visite komt zal het hooguit bij “Pohh, leuke trekker heb je daar staan” blijven. De kans is klein dat iemand ook maar beseft dat er meer dan 200.000 euro voor deze Master is afgetikt.

Een gebruikte Ferrari, Lamborghini of een oude Porsche trekker. Het klinkt raar, maar er is blijkbaar een markt voor.

Met dank aan iedereen voor de tips!